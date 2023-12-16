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Karabük'te 371 Milyon TL Sosyal Destek Sağlandı - Son Dakika
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Karabük'te 371 Milyon TL Sosyal Destek Sağlandı

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'te 371 milyon 851 bin 861 TL sosyal destek sağlandığını açıkladı. Şahin, sosyal yardım kaleminin dönemlerinde 4'den 50'nin üzerine çıkartıldığını belirtti.

Karabük\'te 371 Milyon TL Sosyal Destek Sağlandı
16.12.2023 - 15:13,
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AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Karabük'te 371 milyon 851 bin 861 TL sosyal destek sağlandığını açıkladı.

AK Parti olarak göreve geldiklerinde Türkiye'nin orta gelişmiş endeksiyle ölçüldüğünü, şimdi ise çok yüksek insani gelişmişlik düzeyine ulaşıldığını anlatan Şahin, sosyal yardım kaleminin ise dönemlerinde 4'den 50'nin üzerine çıkartıldığını belirtti.

Karabük'te de sosyal refahın geçmişe göre çok yükseldiğini ve daha da yükseltmek için durmadan çalıştıklarını ifade eden Şahin, "Hizmet anlayışımız, bir sınıfın veya bir kesimin değil, tüm vatandaşların refahını ve mutluluğunu sağlayacak sosyal politikaların yürütülmesi. Sosyal hizmet konusunda Karabük'ümüzde çok titiz çalışmalar yürütüyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak, hane hane tarama yapılıyor, kapı kapı geziliyor. Özellikle muhtarlarımız bu konuda bir köprü vazifesi görüyor. Vatandaşlarımız, devletimizin her an yanında olduğunu görüyor ve şefkatini hissediyor" dedi.

Eğitimden sağlığa, giyimden yakacağa yardımların, engelliden asker ailesine ve yaşlıdan hastaya desteklerin yapıldığına dikkat çeken Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl içinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden 28 milyon 534 bin 181 TL, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Merkezi üzerinden 221 milyon 503 bin 070 TL ödeme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğümüz tarafından ise evde bakım için 86 milyon 942 bin 180, dar gelirli ailelere 18 milyon 236 bin 608, özel bakım için 12 milyon 968 bin, her doğan çocuk için 517 bin 757 ve koruyucu ailelere 3 milyon 151 bin 065 TL ödeme yapıldı. Karabük'te, 2023 yılı içinde toplam 371 milyon 852 bin 861 TL'lik sosyal destek sağlandı." - KARABÜK

Kaynak: İHA
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Milletvekili, Cem Şahin, Karabük, Son Dakika

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