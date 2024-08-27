Karabük\'te Soğuksu 3. Etap TOKİ Konutlarının İhalesi Yenilendi

Politika

Karabük'te Soğuksu 3. Etap TOKİ Konutlarının ihalesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yenilendi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, daha önce mevzuattaki değişiklikler nedeniyle ertelenen Soğuksu 3. Etap TOKİ Konutlarının ihalesinin yenilendiğini söyledi.

İhaleyi alan firma belirlendiğini aktaran Şahin, ihale çerçevesinde yapılacak olan konutların, işyerlerinin ve ibadethane komplekslerinin, modern mimari ve çevre dostu tasarımlarla hayata geçirileceğini ifade etti.

Şahin Projenin, bölgenin ihtiyaçlarına ve çevre şartlarına uygun şekilde planlanarak, vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir yaşam sürmelerini hedeflediğini kaydetti.

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç ise, "Bu kentsel dönüşüm projesi, sadece Soğuksu bölgesini değil, tüm Karabük'ü olumlu yönde etkileyecek. İhale sürecinin tamamlanmış olması, projenin en kısa sürede hayata geçmesini sağlayacak. Proje kapsamında; 866 adet 2+1 ve 3+1 konut, 53 işyeri, çocuk parkları, cami, okul, Kuran Kursu ve sosyal donatı alanları hayata geçirilecek" ifadelerini kullandı.

"Şehri imar, gönülleri ihya prensibimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Şehri imar, gönülleri ihya prensibimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Soğuksu TOKİ projesi, hem modern yaşam alanları sunacak hem de şehrimizin estetik görünümünü güçlendirecek. Karabük'ün daha yaşanabilir bir yer haline gelmesi için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. - KARABÜK