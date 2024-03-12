Karacabey\'deki Türkiye Şeker Fabrikası\'na ait taşınmaz satıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası'na ait taşınmaz ile üzerinde yer alan yapıların 58 milyon 500 bin lira bedelle satılmasına ilişkin Özelleştirme Dairesi Başkanlığı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Özelleştirme Dairesi Başkanlığı ile ilgili karara göre; mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikası'na ait Bursa'nın Karacabey ilçesindeki 8 bin 556 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar 58 milyon 500 lira bedelle Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne satıldı. Söz konusu kararın 4046 sayılı Kanunun 3'üncü ve geçici 29. maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8. Maddesi gereğince alındığı belirtildi. - ANKARA
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Kütahya Valisi Musa Işın, kentte asayiş bakımından, olayın türüne ve geçen seneye göre yüzde 40-60 oranında bir azalma olduğunu ifade etti. Vali Işın, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacaklarını ve mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.
Kütahya Valisi Musa Işın, kentte asayiş bakımından, olayın türüne ve geçen seneye göre yüzde 40-60 oranın bir azalma olduğunu ifade etti. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ve İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı'nın da katıldığı toplantıda, mala karşı işlenen suçlarda azalma yaşandığı ve uyuşturucuyla mücadelede başarılı çalışmaların yürütüldüğü belirtildi.
Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, emeklilere bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasını düzenleyen düzenlemeleri içeriyor. Kanun ayrıca hapis cezasının infazı, kısıtlama kararları ve örgüt adına suç işleyen kişilere verilecek cezalarla ilgili düzenlemeleri de içeriyor.
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