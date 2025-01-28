Karaismailoğlu'ndan 'Yılın Kareleri' Oylaması - Son Dakika
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Politika

Karaismailoğlu'ndan 'Yılın Kareleri' Oylaması

Karaismailoğlu\'ndan \'Yılın Kareleri\' Oylaması

Adil Karaismailoğlu, 2024'ün önemli anlarına dair fotoğrafları inceledi ve tercihlerini açıkladı.

28.01.2025 10:49
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TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaismailoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan vatandaşların ülkelerindeki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesinin ardından sevinç gösterisinde bulunmasına ilişkin "Kutlamalar" fotoğrafını seçen Karaismailoğlu, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise tercihlerini Klebher Vasquez'in "Kim kimi izliyor?" ve İsmail Kaplan'ın "Tek sıra" karelerinden yana kullandı.

"Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule" fotoğrafına oy veren Karaismailoğlu, "Haber" kategorisinde de Barış Seçkin'in "Dış işleri" ile Ashraf Amra'nın "Masumiyet" fotoğraflarını tercih etti.

Karaismailoğlu, "Spor" kategorisinde ise Hakan Burak Altunöz'ün, "Kafa topu" ile Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğraflarını seçti.

Oylamanın ardından açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, Anadolu Ajansının 13 yıldır gerçekleştirdiği "Yılın Kareleri" oylamasının çok değerli olduğunu söyledi.

Fotoğrafların her birinin kıymetli olduğunu ve seçim yapmakta zorlandığını ifade eden Karaismailoğlu, "Anadolu Ajansı, dünyanın en önemli haber kuruluşlarından bir tanesi ve çok saygın bir şekilde dünyada yerini almış bir kurumumuz. Hem kurum hem de çalışanları bizim için çok kıymetli, hepsini tebrik ediyorum." dedi.

Anı ölümsüzleştiren fotoğrafların aynı zamanda tarihi bir belge olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "2024 yılında hem ülkemiz hem de dünya açısından acısıyla tatlısıyla önemli olaylar yaşandı. Özellikle kalbimizi parçalayan, yüreğimizi dağlayan İsrail'in Gazze'deki zulüm ve katliamları, bizi derinden yaralayan acı olaylardı. Bugün geçici de olsa bir barış anlaşması sağlandı. İnşallah kalıcı olur ve Filistinliler kendi vatanlarında özgürce yaşarlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Politika, Turizm, Çevre, Spor, Son Dakika

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