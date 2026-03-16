Karakaya: Terörsüz Türkiye İçin Birlik Şart

16.03.2026 00:09
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Terörsüz Türkiye, daha güçlü bir devlet, güvenli gelecek ve sağlam bir toplumsal birlik demektir." dedi.

Karakaya, partisinin Gölbaşı İlçe Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, teşkilat üyelerinin "Derdin Derdimizdir Sohbet Toplantıları" kapsamında vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi.

Dünyanın yeni bir döneme girdiğini dile getiren Karakaya, "Küresel dengeler yeniden kuruluyor, ekonomik düzen yeniden şekilleniyor, enerji yolları için büyük mücadeleler veriliyor. Haritalar aynı kalsa da arkasındaki güç dengeleri değişiyor. Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, yalnızca ilgili ülkeleri değil tüm bölgeyi etkileyebilir." diye konuştu.

Karakaya, zayıflayan devletlere dış müdahalelerin arttığını ifade ederek, "Güçlü devlet her şeyin temelidir. Türkiye krizleri büyüten değil gerilimleri azaltan ve denge kuran bir devlet olmak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin en büyük gücünün, milletin birlik ve beraberliği olduğunu vurgulayan Karakaya, "Terör yalnızca bir güvenlik sorunu değil huzur ve kalkınmanın önündeki en büyük engellerden biridir. Terörsüz Türkiye, daha güçlü bir devlet, güvenli gelecek ve sağlam bir toplumsal birlik demektir." dedi.

Karakaya, konuşmasının sonunda katılımcıların Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Abdurrahman Özçelik de vatandaşların sorunlarını dinleyip çözüm ürettiklerini anlattı.

İftar programına Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Oğuz Yılmaz ve Çağatay Yıldız, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Gölbaşı İlçe Başkanı Özer Polat, şehit aileleri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

