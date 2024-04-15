Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, dualarla görevine başladı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden belediye başkanı seçilen ve mazbatasını alan Savaş Kalaycı için belediye binası önünde tören düzenlendi. Kalaycı'yı belediye binası önünde AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam, MHP İl Başkanı Muhammet Mustafa Gözel, MHP Merkez İlçe Başkanı Kamil Kısacıkoğlu, belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar alkışlarla karşıladı. Kalaycı, burada yaptığı konuşmada, herkese teşekkür ederek, "Halkımız bize bir kez daha teveccüh gösterdi ve yeni bir döneme daha bismillah dedik. Hız kesmeden projelerimize, çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cenab-ı Hak memleketimize, şehrimize, ülkemize ve tüm hemşerilerimize hayırlı eylesin inşallah. Hepinizden Allah razı olsun, sağ olun, var olun" dedi.
Dualar eşliğinde makamına geçen Savaş Kalaycı, ziyarete gelen vatandaşların tebriklerini de kabul etti. - KARAMAN
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