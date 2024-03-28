Politika

Karaman'da 57 mahalleye 277 muhtar adayı

Şehir merkezinde 57 mahallesi bulunan Karaman'da, 31'i kadın 277 kişi muhtar olabilmek için aday oldu

KARAMAN - Şehir merkezinde 57 mahallesi bulunan Karaman'da, 31'i kadın 277 kişi muhtar olabilmek için yarışıyor.

Türkiye Muhtarlar Derneği Karaman Şube Başkanı Ali Öngay, 2019 seçimlerinde şehir merkezinde yaklaşık 200 olan muhtar adayı sayısının bu seçimde 277 olduğunu söyledi.

"277 muhtar adayından 31'i kadın"

Muhtarlar Derneği Karaman Şube Başkanı Ali Öngay, Karaman merkezde 57 mahallenin bulunduğunu belirterek, "277 muhtar adayımız mevcut. Bu adaylarımızdan 31'i kadın, 246'sı erkek" dedi. Öngay, muhtarların yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu da kaydederek, "Herkes seçilebilmek adına gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyor. Önceki seçimde Karaman'da 200 civarında bir aday vardı ve kadın aday daha fazlaydı. Kadın adaylardan da bir tanesi şehir merkezinde diğeri de köyde muhtar olarak seçildi. Bu seçimde muhtar adayı daha fazla, onun da sebebi muhtarların imkanlarının daha fazla artmasıdır. En çok adayın bulunduğu mahallemiz ise Ahmet Yesevi Mahallesidir. Tam 18 kişi muhtar olabilmek için yarışıyor. Bunlardan 3 tanesi kadın. Karaman merkezde ortalama 57 mahalleye 5'er muhtar adayı düşüyor. Tek adayın olduğu mahallelerimiz de bulunuyor. 3 mahallemizde mevcut muhtarlarımızın karşısında aday yok" dedi.

Mevcut muhtar olarak kendisinin de mahallesinde tekrar muhtar adayı olduğunu belirten Öngay, "Biz çalışmalarımıza 1 ay öncesinde başladık. Yaptığımız çalışmada seçmenlerimizle bire bir görüştük. Benim de şuanda karşımda 2 muhtar adayı var" diye konuştu.