Politika

Karaman'da okullara sandık ve oy kullanma kabinleri yerleştirildi

Muhtarlar Derneği Karaman Şube Başkanı Ali Öngay:

"Artık seçmenin söyleyeceği son sözü bekliyoruz"

KARAMAN - Yarın yapılacak olan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Karaman'da tüm okullara sandıklar ile oy kullanma kabinleri tek tek yerleştirildi.

Karaman'daki tüm okullarda saat 11.00 itibariyle sandık ve oy kullanma kabinleri yerleştirilmeye başlanırken, okullardan birisi de Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Dr. Sadık Ahmet İlkokulu oldu. Okula gelen sandık ve oy kullanma kabinleri görevliler tarafından tek tek sınıflara yerleştirildi.

"Artık seçmenin söyleyeceği son sözü bekliyoruz"

Türkiye Muhtarlar Derneği Karaman Şube Başkanı Ali Öngay, kendi mahallesinde bulunan Dr. Sadık Ahmet İlkokulu'ndaki sandık ve oy kullanma kabinlerinin yerleştirilmesi çalışmalarına katıldı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Öngay, "Okulumuzda şuanda 6 sandık var. Okulumuzda sandık ve oy kullanma kabinleri yerleştiriliyor. Artık seçmenin söyleyeceği son sözü bekliyoruz. İnşallah hepimiz için hayırlı ve uğurlu olur" dedi.

189 bin 902 seçmen 714 sandıkta oy kullanacak

Yarın yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Karaman'da il genelinde emniyet bölgesinde 139 bin 522, jandarma bölgesinde de 50 bin 380 olmak üzere toplam 189 bin 902 seçmen 714 sandıkta oy kullanacak. İl merkezinde ise emniyet sorumluluk alanında 121 bin 557, jandarma sorumluluk alanında 25 bin 332 olmak üzere toplam 146 bin 889 seçmen, seyyar sandıklarla birlikte 511 sandıkta oy kullanacak.