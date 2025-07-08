Karaman STK\'larla Toplandı

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile bir araya geldi önerileri dinledi.

Milletvekili Karaman ve AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, Sivil Toplum Kuruluşları Platformu kapsamında STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Milletvekili Karaman toplantıya ilişkin, "Şehrimizin gelişimine katkı sunan, toplumsal dayanışmamızın temel taşı olan sivil toplum kuruluşlarımızla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda; şehrimizin geleceğine dair görüş ve önerileri değerlendirdik.

Topluma hizmet noktasında sorumluluk üstlenen tüm STK temsilcilerimize nazik katılımları ve yapıcı katkıları için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyoruz." dedi. - ERZİNCAN