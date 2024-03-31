Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, eşiyle birlikte oy kullandı

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce Oyunu Kullandı

CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Ünlüce, oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada, Eskişehir ve kentin demokrasisi için güzel bir gün olmasını diledi ve seçim sonuçlarının Eskişehir ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti. Ayrıca, seçim sürecinde gösterilen teveccüh, yakınlık ve samimiyet için Eskişehir halkına teşekkür etti.