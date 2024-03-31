Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, eşiyle birlikte oy kullandı

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, oyunu eşi Hatice Sarıibrahim ile birlikte kullandı.
Vali Sarıibrahim, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde oyunu kullanmak için saat 12.15 sıralarında ikamet adresinin bulunduğu Beyazkent Mahallesindeki Abdullah Tayyar Anadolu Lisesine geldi. 1052 numaralı sandıkta oy kullanan Vali Sarıibrahim, oy sırası bekleyen vatandaşlarla selamlaştı. Vali Sarıibrahim, "Seçimde görevli tüm güvenlik güçlerimize ve sandık görevlilerimize hayırlı görevler, kolaylıklar diliyorum. Seçimler ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı olsun" dedi. - KARAMAN
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, eşi ve kızıyla birlikte oyunu kullandı. Zolan, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, sonuçların Denizli ve ülke için güzel hizmetlere vesile olmasını temenni etti.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, Gölköy Mahallesi'ndeki bir okulda oyunu kullandı. Ayaydın, seçim sonuçlarını Bodrum ve Milas'taki okulları gezdikten sonra Muğla'daki seçim koordinasyon merkezinde takip etmeyi düşündüğünü belirtti.
Niğde'de hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen 28 seçmen, seyyar sandık uygulamasından faydalanarak oylarını kullandı. Niğde'de başvuruları önceden kabul edilen yatalak hasta seçmen, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için belirlenen 1 seyyar sandıkta evlerinde oy kullandı. Seyyar sandıkta oyunu kullanan Kabadayı ve Demet seçimlerin hayırlı olmasını dilerken oy kullanma haklarını kullandıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Niğde'de sandığa gidemeyecek durumda olan 28 hasta için oluşturulan aralarında Sandık Kurul Başkanı ve üyeleri ile siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu 1 ekip gün boyunca seçmenlerin oy kullanması için evleri ziyaret edecek.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Fatih'te kullandı. Kurtulmuş, eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte sandığa giderek oy kullandı. Seçimlerin demokratik bir şekilde geçtiğini belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin sandık başına gittiğini ve söz sırasının seçmende olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, seçimlerin olgunluk içinde tamamlanmasını ve sonuçların hayırlı olmasını temenni etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 31 Mart 2024 Mahali İdareler Seçimi için eşi Fatma, kızı Ayşe Sena Tunç ile birlikte Bartın'ın Amasra ilçesinde oyunu kullandı. Bakan Tunç, seçimlerin şeffaf ve güvenli bir şekilde gerçekleştiğini vurgulayarak, Türkiye'nin demokrasiye sahip çıkan bir ülke olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak üzere Hacılar Ortaokulu'nda bulunan sandıkta oy kullandı. Yılmaz, seçimlerin demokratik bir şekilde tamamlanması ve yüksek katılımın sağlanması temennisinde bulundu.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve eşi, Mahalli İdareler Genel Seçimi için oylarını kullandı. Vali Aktaş, seçimlerin il için hayırlı olması temennisinde bulundu ve vatandaşların huzur içinde oy kullanmaları için tedbirlerin alındığını belirtti.
Kilis'te yaşlı, hasta, hastanede yatan ve yatağa bağlı seçmenler, 31 Mart Mahalli İdari Genel Seçimleri için hasta nakil araçları ve ambulanslarla oy vereceği okullara götürülüyor. Kilis İl Sağlık Müdürlüğüne başvuran vatandaşlar, evlerinden ve hastaneden alınarak oy kullanacakları okullara taşınıyor.
CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullandı. Ünlüce, oy verme işlemini gerçekleştirdikten sonra yaptığı açıklamada, Eskişehir ve kentin demokrasisi için güzel bir gün olmasını diledi ve seçim sonuçlarının Eskişehir ve Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti. Ayrıca, seçim sürecinde gösterilen teveccüh, yakınlık ve samimiyet için Eskişehir halkına teşekkür etti.
Burdur Valisi Türker Öksüz, Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oy kullandı. Vali Öksüz, oy verme işlemlerinin sorunsuz devam ettiğini belirtti. Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek ve CHP Burdur Belediye Başkan adayı Ali Orkun Ercengiz de eşleriyle birlikte oy kullandı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, eşi ve ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde oy kullandı. Turan, seçmenlerle sohbet ederek demokrasiye olan aşkını dile getirdi ve sorunsuz bir seçim dönemi temennisinde bulundu.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde CHP'li belediye meclis üyesi adayı Hüseyin Çakır, sandık başında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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