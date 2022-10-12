Karamollaoğlu: İsimleri değil, sistemi değiştirmek için uğraşıyoruz

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Şahıslarımızın, partilerimizin değil; ülkemizin geleceği için çabalıyoruz. Biz, Saadet Partisi olarak isimleri değil, sistemi değiştirmek için uğraşıyoruz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Karamollaoğlu, iktidarın ne zaman başı sıkışsa yeni anayasa tartışması başlattığını veya yeni bir ekonomi modeli açıkladığını belirterek, "'Yeni ekonomi modeli' dediler ekonomiyi tarihin en büyük krizlerinden birine sürüklediler. Sadece 3 rakama dikkatinizi çekmek istiyorum. 2018 yılında dönemin Ekonomi Bakanı, ilk kez yeni ekonomi modeline geçildiğini açıkladığında, dolar 6 TL seviyesindeydi, şimdi 18 lirayı geçti. Yeni ekonomik model açıklandığında, Türkiye'de enflasyon yüzde 16'lardaydı, şimdi yüzde 80'i geçti. Son yeni ekonomik model açıklandığında mazot 6 TL'ydi, şimdi 30 TL'ye yaklaştı. Türkiye'nin ihtiyacı, her şeyden önce yeni bir iktidar anlayışıdır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, inşallah önümüzdeki seçimlerde Türkiye'de yeni bir yönetim iktidara gelecektir. Bu, ülkemiz için olmazsa olmaz bir ihtiyaçtır. Bu yeni yönetimde her şeyden önce herkesin kardeşçe, huzur ve güven içinde yaşadığı yeni bir anayasa yapmak olacaktır. Herkesin kendisini emin hissettiği, haksızlığın, hukuksuzluğun ortadan tamamen kalktığı, mağduriyetlerin giderildiği güçlü ve bağımsız bir adalet sistemini hayata geçirecek bu yeni iktidar, ardından ekonominin; arsadan, borsadan, ranttan değil; gerçek manada üretimden beslendiği, halkın alım gücünün ve refah düzeyinin yükseldiği bir ekonomik reformu en kısa sürede gerçekleştirecektir" diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇABALIYORUZ'

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin mesajlar da veren Karamollaoğlu, "Bizler bu seçimde, 'kimi başkan olarak görmek istiyoruz' sorusundan ziyade; 'nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz' sorusunun cevabını milletimize vereceğiz. Bizler; bir kişiyi, bir partiyi, bir zümreyi iktidar yapmak için değil; israfın kalktığı, rüşvetin yenmediği, yolsuzluğun olmadığı bir Türkiye kurmak için mücadele ediyoruz ve edeceğiz. Partizanlığın, yandaşlığın değil; ehliyet ve liyakatin esas alındığı bir sistem kurmak ve bunu milletimize hizmet edecek bir yapıya kavuşturmak için gayret veriyoruz. Şahıslarımızın, partilerimizin değil; ülkemizin geleceği için çabalıyoruz. Biz, Saadet Partisi olarak isimleri değil, sistemi değiştirmek için uğraşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da bu mücadelemizde bizlere destek vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

- Karamollaoğlu'nun konuşması

Haber: Burçin ÜRE/ANKARA,