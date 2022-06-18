Karamollaoğlu: "HDP, 6'lı masanın bir parçası değil" - Son Dakika
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Karamollaoğlu: "HDP, 6'lı masanın bir parçası değil"

18.06.2022 16:58

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin, 6'lı masanın bir parçası olmadığını söyledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin, 6'lı masanın bir parçası olmadığını söyledi.

Karamollaoğlu, İzmir Platformu Başkanları ile bir otelde gerçekleştirdiği toplantıda, soruları yanıtladı.

HDP'nin, 6'lı masanın gündemine gelip gelmediğinin sorulması üzerine Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

"HDP, gündemimize hiç gelmez. HDP meselesi değil, hiç konuşmuyoruz. Şu anda gündemimizde yok ama HDP diye parti var mı? Var. Yüzde 10'un üzerinde oyu var mı? Var. Seçimlerde bunun etkisi olacak mı? Mutlaka etkisi olacak. Partilerin onunla ilgili, onlarla bir irtibatı olabilir ama bu 6'lı masanın bu meseleyle ilgilendiği manasına, 6'lı masanın ortağı olduğu manasına hiç gelmez. Hiçbir zaman olmadı."

Bunun özellikle gündeme getirilmek istendiğini savunan Karamollaoğlu, "HDP'nin oylarının, özellikle seçmeninin aklıselimle oy kullanması gerektiğine inanıyorum. Çünkü onlar bizim vatandaşımız, beraber oturuyoruz, beraber kalkıyoruz. HDP milletvekili Mecliste var mı? Var. Her ilde var mı? Birçok ilde var. Biz bunları yok sayamayız. HDP, 6'lı masanın bir parçası değil." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Karamollaoğlu: 'HDP, 6'lı masanın bir parçası değil' - Son Dakika

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