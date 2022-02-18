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Karamollaoğlu: Türkiye'yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz - Son Dakika

Karamollaoğlu: Türkiye'yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz

18.02.2022 16:58
Karamollaoğlu: Türkiye'yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6 parti liderinin buluştuğu zirve hakkında "Biz Birileri gitsin de ne olursa olsun' dediğimiz için değil, 'Ne olursa olsun Türkiye'yi sorunlarından kurtaracağız' dediğimiz için bir araya geldik" notuyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

"TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından bir video paylaştı. videoda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, ne yazık ki kötü yönetimin kötü sonuçlarını yaşıyor. Sefalet endeksinde, demokrasi endeksinde en kötü ülkelerle aynı kategoride yer alıyor. Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ilk 5 ülkesinden biri. En yüksek faiz oranına sahip ülkelerinden biri. Farklı kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlarda Benin, Uganda, Tanzanya, Fiji, Bahamalar gibi ülkelerle aynı seviyede değerlendiriliyor. İşte böylesi bir ortamda; biz sadece 'birilerine karşı olduğumuz' için değil, 'Türkiye'nin yanında olduğumuz' için bu fotoğrafta yer alıyoruz. Biz, 'birileri gitsin de ne olursa olsun' dediğimiz için değil 'Ne olursa olsun Türkiye'yi sorunlarından kurtaracağız' dediğimiz için bir aradayız. Biz sadece birilerini yenmenin ve seçim kazanmanın değil, Türkiye'yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu: Türkiye'yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz
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Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Karamollaoğlu: Türkiye'yi krizlerden ve kötü yönetimden kurtarmanın derdindeyiz - Son Dakika


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