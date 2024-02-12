Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Hemşehrilerinden Destek Bekliyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni dönemde de insanlar için ilçe için gayret göstermeye devam edeceklerini belirterek, 31 Mart Seçimleri için hemşehrilerinden güçlü bir destek beklediklerini söyledi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin farklı noktalarına ziyaretler gerçekleştirerek mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Hasan Kılca; AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, ilçe teşkilat mensupları ve belediye meclis üyeleriyle birlikte hafta sonunu merkeze uzak Göçü, Karakaya, Divanlar, Zincirli, Acıdort, Yarma, Sakyatan, Bakırtolu ve Şatır mahallelerinde geçirdi.
Hasan Kılca, Mehmet Genç ve ilçe teşkilat mensupları; söz konusu mahallelerde esnaf ziyareti yaptı vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerine Karatay Belediyesi tarafından yapılan hizmetleri anlatan, vatandaşlardan gelen istek ve önerileri dinleyen Kılca, yeni dönemde mahallelere kazandırılacak yatırım ile hizmetler hakkında muhtarlar ve vatandaşlara bilgiler verdi.
"Yeni dönemde de insanımız için ilçemiz için gayret göstermeye devam edeceğiz"
Karatay'ın mahallelerinde muhtarların yanı sıra mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ettiklerini ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Ziyaretlerimiz, hemşerilerimizle olan bağlarımızın güçlenmesine vesile olurken, bir yandan da yatırım ve hizmetlerimizin yerinde planlanmasına da büyük katkı sağlamış oluyor. Bu şekilde bir taraftan yapılan hizmetleri, devam eden projeleri yerinde değerlendirip, diğer taraftan yeni taleplere ve görüşlere zemin oluşturuyoruz. Bu vesileyle ilçe başkanımız, teşkilat mensuplarımız ve belediye meclisi üyelerimizle birlikte merkeze uzak 10 mahallemizi ziyaret ettik. Hem görev süremiz olan 5 yıllık süre içerisinde yaptıklarımızı anlattık hem de yeni dönemde yapılacakları istişare ettik. Yarma mahallemizin su altyapısında bazı eksiklikler vardı. Bu konuda çalışma başlattık ve suyun ıslahı konusunda ciddi oranda tamamladık. Emekli konağımızın da yapımı devam ediyor. Ovadaki su ihtiyacının karşılanmasına yönelik de çalışma yapıyoruz. Yine sadece Yarma'da değil merkeze uzak 32 mahallemizin tamamında kilit parke, parke yol ve sıcak asfalt çalışması yürüttük ve tüm bu çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah yeni dönemde de insanımız için ilçemiz için gayret göstermeye devam edeceğiz. 31 Mart Seçimleri için hemşerilerimizden güçlü bir destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"Hemşerilerimizle her daim istişare ve temas halindeyiz"
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de 31 Mart Seçimlerinin öneminden bahsederek, "Bizler de AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı olarak hemşerilerimizle her daim istişare ve temas halindeyiz. AK Parti hiçbir zaman içinden çıktığı insanından kopmamıştır kopmayacaktır. Bizler, seçimden seçime halkına uğrayan partilerden hiç olmadık. Bunun bilincinde olan halkımız da her seçimde olduğu gibi 31 Mart Yerel Seçimlerinde de gerekeni yapacaktır. İnşallah 31 Mart akşamı rekor bir oy oranıyla Karatay Belediye Başkanımız yine seçilecek ve hizmetlerine kaldığı yerden devam edecektir" dedi.
Ziyaretlerinde 31 Mart Seçimleri için destek de isteyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Karakaya, Seyit Küçüksavran, Faruk Küçükkömürler, Tahir Yaylı, Hüseyin Özcan Sağbili ve Uğur Şakraker ile Karatay Belediyesi Meclisi Üyeleri Mevlüt Kanat, Ali Şen, Kemal Özarpa ve Zekeriya Avcı eşlik etti. - KONYA
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