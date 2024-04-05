Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca Mazbatasını Aldı

Politika

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Karataylı seçmenlerin yüzde 54.5 oranında oyunu alan Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti adayı Hasan Kılca, mazbatasını aldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, mazbatasını düzenlenen törenle aldı. Konya Adliyesi Konferans Salonunda düzenlenen törende Başkan Hasan Kılca mazbatasını; Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Adli Yargı ve Komisyon Başkan Vekili Ali Ekmekçioğlu, Karatay 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı İsa Karakoç ile Karatay 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Serdar Tuna'nın elinden aldı.

"Daha yapacak çok işimiz var"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Hemşehrilerimizden aldığımız yetkiyi, şimdiye kadar olduğu gibi, siyasi taassup göstermeksizin, 'herkese ve her yere hizmet' anlayışını yerine getirmek üzere kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biz, oyunu almış olalım ya da olmayalım tüm Karataylılara hizmet vermeyi, her bir bireyin yaşamaktan onur ve gurur duyacağı bir ilçeyi oluşturma yolunda emin adımlarla büyük hedeflere ilerliyoruz. 'Daha yapacak çok işimiz var' ilkesiyle iş üretmeyi sürdüreceğimiz önümüzdeki beş yıl içinde, bugüne kadar yaptıklarımızı bir üst noktaya taşıyan projeler oluşturmaya; tüm mahallelerimizi, bu şehre yaraşır bir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yoğun bir dönemden çıkıp yeni bir döneme başlıyoruz ve biliyoruz ki daha yapacak çok işimiz var. Bambaşka Karatay idealimizde buluşmak ümidiyle tüm hemşehrilerime sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte yeni dönem Karatay Belediyesi meclis üyeleri de mazbatalarını aldı. Törene AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, MHP Karatay İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğru ve ilçe teşkilat mensupları katıldı. - KONYA