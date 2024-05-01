Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Muhtarlarla İş Birliği İçinde Olacaklarını Vurguladı - Son Dakika
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Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Muhtarlarla İş Birliği İçinde Olacaklarını Vurguladı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Muhtarlarla İş Birliği İçinde Olacaklarını Vurguladı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Kılca, yeni dönemde de iş birliği ve dayanışma içinde olacaklarını belirtti.

01.05.2024 12:42  Güncelleme: 12:51
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Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Başkan Kılca, bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından yeni dönemde de iş birliği ve dayanışma içinde olmayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Karatay Muhtarlar Derneği'nde düzenlenen toplantıda yeni dönemde yapılacak hizmetlerle ilgili istişarelerde bulunuldu. Toplantıya Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve Karatay'da görev yapan muhtarlar katıldı.

Dernek Başkanı Eken'den Başkan Hasan Kılca'ya teşekkür

Karşılıklı istişare ile mahallelerin temel ihtiyaçlarının ele alındığı toplantıda ilk olarak söz alan Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı ve Divanlar Mahalle Muhtarı Ali Eken, Karatay'a yapılan yatırımlarda büyük emekleri bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başta olmak üzere herkese teşekkür etti. Ali Eken, muhtarlar olarak Karatay'ın değişim süreci için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

"Yeni dönemde de muhtarlarımızla el ele omuz omuza çalışacağız"

Toplantıda hayata geçirdikleri yatırımlar ile yeni dönem projelerini anlatan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, muhtarları millete hizmet yolunda en büyük yol arkadaşları olarak gördüklerini söyledi. Yeni dönemde de 63 mahalle muhtarıyla el ele, omuz omuza birlikte çalışacaklarına vurgu yapan Başkan Hasan Kılca; "Karatay yerel yönetim hizmetlerinde örnek bir ilçedir. Yeniden bismillah diyerek, bu dönem için mahallelerimize, ilçemize hizmet edeceğiz. Yeni seçilen ve mevcut muhtarlıkları devam eden arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğin en üst düzeyde yaşandığı Karatay'ımızda teşkilatlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın hepimizin amacı ilçemize en iyi şekilde hizmet etmek. Yeni dönemimiz için mahallelerimizde verdiğimiz sözler var. Hizmet için kolları yeniden sıvadık. 5 yıllık süre içerisinde birçok hizmetimiz oldu. Şimdi artık iş zamanı, yeni başarı hikayeleri yazma zamanı. Hazreti Mevlana'nın, Şemsi Tebrizi Hazretleri'nin medfun olduğu Karatay'ımıza ne kadar hizmet etsek az. Onun için durmak yok yeniden hizmete devam diyoruz" ifadelerini kullandı.

Karatay İlçe Kaymakamı Cengiz Ayhan da, mahalle muhtarlarının yerel yönetimler ile kamu ve kurumların ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyerek; görevine devam eden ve yeni seçilen tüm muhtarlara çalışmalarında başarılar diledi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında göreve yeni başlayan ve güven tazeleyen bütün muhtarları tebrik ederek, bu dönemde de Karatay için el birliği ile çok çalışacaklarını söyledi. Genç, önceki dönemde ilçeye hizmet eden muhtarlara da teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Muhtarlarla İş Birliği İçinde Olacaklarını Vurguladı - Son Dakika

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