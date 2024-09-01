Karatay Belediye Başkanı Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Politika

Konya'nın merkez Karatay ilçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin dört bir yanına yaptığı ziyaretlerde muhtarlarla ve mahalle sakinleriyle buluşmaya devam ediyor. Ziyaretlerinde bölge sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Kılca, "Merkeze uzak mahallelerimizde özellikle asfalt, parke ve yol çalışmalarımızda büyük bir yol kat ettik" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkez mahallelerin yanı sıra merkeze uzak mahallelere yaptığı ziyaretlere de devam ediyor. Bu çerçevede Başkan Hasan Kılca; merkeze uzak Şatır, Bakırtolu ve Hayıroğlu mahallelerinde hemşehrileriyle buluştu.

Karatay Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin eşlik ettiği ziyaretlerde Hasan Kılca, hem Karatay Belediyesi tarafından bölgeye yapılan hizmetleri mahalle sakinlerine anlattı hem de mahallelerle ilgili yeni planlamaları istişare ederek vatandaşların öneri ve taleplerini yerinde dinledi.

Merkeze uzak mahallelerimizde yeni projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz

Mahalle ziyaretlerini ve yaptıkları çalışmaları yerinde değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, muhtarlar ve vatandaşlarla yapılan istişarelerin öneminden bahsetti. Başkan Hasan Kılca; "Karatay'ımızın tüm mahallelerini tek tek ziyaret etmeye ve vatandaşlarımızla buluşmaya gayret ediyoruz. Bu ziyaretlerle belediyemizin yapmış olduğu çalışmaları yerinde görürken, muhtarlarımızın ve mahalle sakinlerimizin bizden istek ve talepleri varsa onları da not ediyoruz. Karatay Belediyesi olarak altyapı, yol, kaldırım ve parklar gibi yapmakla zorunlu olduğumuz hizmetlerin dışında mahallelerimizin dokusuna uygun yeni projeler ile farklı ihtiyaçları gidermek ve problemleri çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Fen İşleri'ne bağlı ekiplerimiz altyapısı tamamlanmış bölgelerde yol yapım, asfaltlama ve bakım onarım işlerini gerçekleştiriyor. Merkeze uzak mahallelerimizde özellikle asfalt, parke ve yol çalışmalarımızda büyük bir yol kat ettik. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz mahallelerimizin ihtiyacı olduğu yerlerde gerekli çalışmaları sürdürüyor. Temel belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra merkeze uzak mahallelerimize de sosyal tesisler kazandırdık. Yeni iş yerleri inşa ettik. Tüm mahallelerimizde yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bugüne kadar hizmetlerimizi her zaman vatandaşlarımızın beklenti ile ihtiyaçlarını dikkate alarak yaptık bundan sonra da aynı düsturla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA