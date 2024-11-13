Karatay Belediye Başkanı, Uzak Mahallelere Eşit Hizmet Vurgusu Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Karatay Belediye Başkanı, Uzak Mahallelere Eşit Hizmet Vurgusu Yaptı

Karatay Belediye Başkanı, Uzak Mahallelere Eşit Hizmet Vurgusu Yaptı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkeze uzak mahallelerde altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirtti ve mahalle ziyaretleriyle vatandaşların taleplerini dinledi. Başkan Kılca, her mahalleye eşit hizmet ulaştırma hedefinde olduklarını vurguladı.

13.11.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın her köşesine eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmak için adım adım çalıştıklarını belirterek, merkeze uzak mahallelerde alt yapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, merkez mahallelerin yanı sıra merkeze uzak mahallelere yaptığı ziyaretlere de devam ediyor. Başkan Kılca bu kapsamda Ortakonak, Çengilti, Acıdort, Zincirli, Karadona, Yağlıbayat, Ağsaklı, Beşağıl ve Ovakavağı mahallelerinde vatandaşlarla buluştu. Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Selim Büyükkarakurt'un da eşlik ettiği ziyaretlerde Hasan Kılca; hem Karatay Belediyesi tarafından bölgeye yapılan hizmetleri mahalle sakinlerine anlattı hem de mahallelerle ilgili yeni planlamalar ve vatandaşın yeni taleplerini ile önerilerini yerinde dinledi.

"Bütün merkeze uzak mahallelerimizdeki tüm alt yapı çalışmalarının tamamladık"

Göreve geldiği günden bu yana aksatmadan yaptığı merkez veya merkeze uzak mahalle ziyaretleri ve yaptıkları çalışmaları değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, muhtarlar ve vatandaşlarla yapılan istişarelerin öneminden de bahsetti. Kılca, "Karatay'ın her köşesine eşit ve kaliteli hizmet ulaştırmak için göreve geldiğimiz günden bu yana gece gündüz demeden tüm enerjimizi vererek çalışıyoruz. Mahallelerimizi yerinde gözlemlemek ve vatandaşlarımızla istişare ederek en uygun çözümü üretebilmek için ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda bugün merkeze uzak 9 mahallemizi ziyaret ettik. Merkeze uzak mahallelerimizde alt yapı çalışmalarından asfalt ve parke çalışmalarına kadar olan çalışmaların tamamını bitirmiş olduk. Böylelikle, söz konusu mahallelerimizin alt yapı ile ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılamış olduk. Bugüne kadar 2 milyon metrekare parke üretimimiz oldu. Binlerce ton asfalt ve binlerce kilometre sathi kaplama gerçekleştirdik. Dolayısıyla da merkeze uzak mahallerimizin her türlü alt yapı ihtiyaçlarını bugüne kadar gidermiş olduk. Özellikle bu bölgedeki hemşehrilerimiz, tarımsal ve hayvancılık alanında üretim yapıyor, Konya'mıza katma değer sağlıyorlar. Üretime ve istihdama katkı sunan hemşehrilerimiz için ne yapsak azdır. Bundan sonra da özellikle merkeze uzak mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın daha çok sosyal ve kültürel alandaki ihtiyaçlarına yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Hedefimiz hemşehrilerimizin kendi topraklarında mahallelerinde kalarak merkeze göç etmemesi yönünde çözümler üretmek. Yani Karatay'ın her bölgesinde topyekün bir gelişme sağlamayı hedefliyoruz. Böylelikle merkezdeki yoğunluğu da azaltmış olacağız. Bunun için gerek bizim görev alanımızda gerek başka kurumların görev alanında hemşehrilerimizin taleplerini alıp ihtiyaçları neyse gidermeye özen gösteriyoruz. Karatay'ın her mahallesine eşit hizmet götürme hedefimiz var" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasan Kılca, Politika, Karatay, Yaşam, konya, Son Dakika

Son Dakika Politika Karatay Belediye Başkanı, Uzak Mahallelere Eşit Hizmet Vurgusu Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:07 Esenyurt’ta ’’Halay’’ kavgası İki grup birbirine girdi Esenyurt'ta ''Halay'' kavgası! İki grup birbirine girdi
14:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed’den umutluyum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum
13:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sınır ötesi operasyon sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali
13:37 Özgür Özel’den dikkat çeken Bahçeli iddiası Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası
12:21 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum
21:33 Salgın can almaya devam ediyor Salgın can almaya devam ediyor
21:29 MHP’den dikkat çeken ’Bahçeli’ paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi MHP'den dikkat çeken 'Bahçeli' paylaşımı: Bazen en yakınınız bile anlamaz sizi
21:17 Kerem Aktürkoğlu’ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı Kerem Aktürkoğlu'ndan çok konuşulacak Galatasaray itirafı
20:47 Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü Ekvador Cezaevinde Çeteler Arasında Kavga: 15 Ölü
20:32 Melania Trump, Jill Biden’ın Beyaz Saray davetini reddetti Melania Trump, Jill Biden'ın Beyaz Saray davetini reddetti
20:27 Mauro Icardi, Neymar’a telefon açtı Mauro Icardi, Neymar'a telefon açtı
20:25 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 15:35:05. #1.13#
SON DAKİKA: Karatay Belediye Başkanı, Uzak Mahallelere Eşit Hizmet Vurgusu Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.