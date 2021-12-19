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Karatay Belediyesi, asfalt çalışmalarında 2021'de kendi rekorunu kırdı - Son Dakika

Karatay Belediyesi, asfalt çalışmalarında 2021'de kendi rekorunu kırdı

19.12.2021 13:01
Karatay Belediyesi, asfalt çalışmalarında 2021'de kendi rekorunu kırdı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, bu yıl için ortaya konan asfalt serimi hedefini yakalayan ve ilçe genelinde 250 bin ton asfalt serimi gerçekleştirerek, yıl içinde hizmete giren yeni asfalt plenti ve asfalt analiz laboratuvarı sayesinde de 3 milyon 300 bin liranın üzerinde bir...

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, bu yıl için ortaya konan asfalt serimi hedefini yakalayan ve ilçe genelinde 250 bin ton asfalt serimi gerçekleştirerek, yıl içinde hizmete giren yeni asfalt plenti ve asfalt analiz laboratuvarı sayesinde de 3 milyon 300 bin liranın üzerinde bir tasarruf yaptı.

Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında ilçe merkezinin yanı sıra merkez uzak bütün mahalle yollarının aynı standarda ulaşması için yoğun bir dönem geçirdi. 2021 yılı yatırım programına alınan bütün işlerini tamamlayan Karatay Belediyesi, vatandaşların çok daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanına sahip olabilmesi için yeni dönem ile ilgili gerekli hazırlıklarını da yaptı. Ekipler, bu kapsamda 2021 yılı asfalt sezonu için belirlediği 250 bin ton asfalt serimini gerçekleştirerek önemli işlere imza attı. Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sadece ilçe merkezindeki 28 mahalledeki 180 sokağa toplamda 130 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Merkezin yanı sıra merkeze uzak mahallelerde de aynı seferberliği ilan eden Karatay Belediyesi ekipleri, 18 mahallenin yaklaşık 32 kilometrelik yolunu asfaltla kaplarken; merkezde 5, merkeze uzak 10 mahallenin de yolunun satıh kaplamasını da tamamladı. Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, imar yolları düzenlenmesi kapsamındaki talepler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne gelen talepler doğrultusunda açılan yeni yolların uzunluğu ise 13 kilometreyi aştı. Yine 2021 yılı yol kumlama ile ilgili yapılan çalışmalar 45 kilometre.

"Karatay belediyesi 2021'de parke ve bordür çalışmalarında rakipsiz"

Yeni yol açma, mevcut yolların yenilenmesi, bakım ve onarımlarının yapılmasının yanı sıra Karatay Belediyesi; tretuvar, çevre düzenlemesi, parke, parke yol ve bordür çalışmalarında da oldukça yoğun bir yıl geçirdi. Merkezin yanı sıra merkeze uzak mahallelerde toplamda 1.4 milyon metrekarenin üzerinde bir çalışma gerçekleştirerek Karatay'ın tamamındaki hizmet kalitesine katkı sağlamış oldu. Karatay Belediyesi, söz konusu çalışmalarıyla rakipsiz bir belediye haline gelirken, vatandaşların yaşam kalitesine de önemli katkılar sağlanmış olundu. Karatay Belediyesi, bu yıl içinde yeni bir asfalt plenti tesisi ile birlikte Asfalt ve Beton Elemanları Analiz Laboratuvarı'nı da hizmete alarak önemli kazanımlar da elde etti. Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesisleri'nde 13 milyon 500 bin lira maliyetle kurulan yeni asfalt plenti, uygun şartlarda saatte 240 ton asfalt üretebilme kapasitesine sahip. Yeni asfalt plenti sayesinde ilçedeki hizmetler de oldukça hızlandı. Yine Karatay Belediyesinin hizmete aldığı beton ve zemin analiz laboratuvarı, belediyenin önceki yıllara göre asfalt üretiminde çok daha fazla bitüm tasarrufu yapmasını sağladı. Kurulan laboratuvar ile serilen asfaltın yanı sıra zemin, kaldırım ve bordür ile kilitli taşın kalitesi artarken Karatay Belediyesi, önceki yıllara göre 1 ton asfaltta 4 kilogram az bitüm kullanımına imkan sundu. Bu sayede bu yıl Karatay Belediyesi 780 ton bitüm tasarrufu yaparak yaklaşık 3 milyon 300 bin lira fayda sağladı.

"2021 için koyduğumuz hedefleri gerçekleştirmenin huzuru içindeyiz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçede yürüttüğü çalışmaları değerlendirdiği açıklamasında, vatandaşların çok daha konforlu ve güvenli ulaşım yapmaları amacıyla yıl boyunca fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçenin dört bir yanında yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtti. Başkan Hasan Kılca, "2021 için belirlediğimiz planlamalar ve ortaya koyduğumuz hedeflerimizi gerçekleştirmek adına fen işleri müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz gece gündüz sahada kalarak çalıştı. Bunun neticesinde de geçmiş yıllarda olduğu gibi 2021'de de kendi rekorumuzu kırdık ve 250 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik. İlçemizde altyapısı tamamlanmış noktalarında yeni yol yapımı, yollarımızın yenilenmesi, bakımı, onarımı, asfaltlaması, park yol yapımı, kilitli parke, tretuvar ve bordür çalışmalarımızla hemşehrilerimizin hizmetinde olduk. Hedefimiz, ilçemizin tüm mahallelerinin yol standardını yükseltmek, her hemşehrimizin daha rahat ve konforlu bir şekilde yaşamını sürdürmesine katkı sunmaktır. Bu vesileyle büyük bir özveriyle çalışan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 2021'de olduğu gibi 2022'de de vatandaşlarımızın çok daha modern ve güvenli yollarla sevdiklerine ulaşması için mesai harcamaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Karatay Belediyesi, asfalt çalışmalarında 2021'de kendi rekorunu kırdı
Karatay Belediyesi, asfalt çalışmalarında 2021'de kendi rekorunu kırdı
Karatay Belediyesi, asfalt çalışmalarında 2021'de kendi rekorunu kırdı
Karatay Belediyesi, asfalt çalışmalarında 2021'de kendi rekorunu kırdı

Karatay Belediyesi, Hisarcık, Karatay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karatay Belediyesi, asfalt çalışmalarında 2021'de kendi rekorunu kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karatay Belediyesi, asfalt çalışmalarında 2021'de kendi rekorunu kırdı - Son Dakika
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