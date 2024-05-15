Karatay Belediyesi, Ulaşım Ağını Geliştirmek İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Politika

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların ulaşımını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçede ulaşım ağını daha akıcı ve hızlı hale getirmek adına çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Karatay'ın birçok noktasında yol bakım, iyileştirme, sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştiren Karatay Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli ve konforlu seyahat etmesi için başlattığı asfalt serim atağına Başak Mahallesi Yeşil Bursa Sokak'ta devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, periyodik olarak yaptığı sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra ilçe sakinlerinin talepleri doğrultusunda parke, bordür ve yol bakım, onarım çalışmalarını da aralıksız gerçekleştiriyor.

"İlçemizin ulaşım ağındaki akıcılık ve konfor seviyesini yükselttik"

İlçe genelinde yürütülen çalışmaları değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, söz konusu çalışmalarda geleceğe dönük yatırımları planlı ve titiz bir anlayışla hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Kılca, "Karatay Belediyesi olarak ulaşım ağımızı daha konforlu ve güzel bir seviyeye ulaştırmak adına yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2024 yılı için yoğun bir asfalt programımız var. Ekiplerimiz de ilçemizin muhtelif noktalarında yol yenileme, sıcak asfalt serimi, kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme gibi yaşam standardının yükselmesini sağlayan saha çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmektedir. Sıcak asfalt serimi çalışmalarımız Başak Mahallemizde Yeşil Bursa Sokak'ta sürüyor. Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla ilçemizin ulaşım ağındaki akıcılık ve konfor seviyesini yükselttik. Gerek ekiplerimizin tespitleri gerekse de muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yol çalışması takvimimizi belirliyor ve harekete geçiyoruz. Bizler de saha çalışmalarını sürekli takip ederek, hizmetlerin sorunsuz bir şekilde hayata geçmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hemşehrilerimizin daha refah, konforlu ve huzurlu alanlarda hayatını sürdürmesi noktasında gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi. - KONYA