Karatay Belediyesi Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Politika

Karatay Belediyesi Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Karatay Belediyesi Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı. Yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı.

08.04.2024 18:41  Güncelleme: 18:47
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31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkan Hasan Kılca ile belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı ve yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Mazbataların alınmasının ardından Karatay Belediyesi'nde yeni dönemin ilk belediye meclis toplantısı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başkanlığında yapıldı. Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yeni dönemin ve meclis toplantısının herkes için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Halkın teveccühü ile yeniden göreve geldiklerini ve bunun aynı zamanda kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu dile getiren Başkan Hasan Kılca, Karatay'a ve Konya'ya hizmet etmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Kılca, "Belediye meclislerimiz belediyemizin en üst karar organıdır ve burada alınan kararları hayata geçirmeye, 5 yıl boyunca inşallah hep birlikte çalışarak Karatay'ımıza ve Konya'mıza hizmet etmeye çabalayacağız. Hemşehrilerimizin her türlü ihtiyaç ve eksikliğinin giderilmesi için gayret ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde de hem yeni projelerimiz hem de hemşehrilerimizin bizden beklentileriyle ilgili çalışmalarımızı bir bir hayata geçireceğiz. Bu vesileyle tüm meclis üyelerimize yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim kendi rızasına uygun hizmetlerde bulunmayı hepimize nasip etsin inşallah" dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın konuşmasının ardından yeni dönemin ilk toplantısının Nisan ayı ilk oturumunda ayrıca, meclis başkan vekilleri, encümen üyeleri ve ihtisas komisyonları belirlendi. Öte yandan, meclis gündeminde yer alan İhtisas Komisyon Üyelerinin seçimi de meclis üyelerinin oylarıyla gerçekleştirildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karatay Belediyesi Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi - Son Dakika

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