Üye Girişi
Karatay Belediyesinde 2022'nin ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Karatay Belediyesinde 2022'nin ilk meclis toplantısı yapıldı

04.01.2022 13:49
Karatay Belediyesinde 2022'nin ilk meclis toplantısı yapıldı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Ocak ayı meclis toplantısının ilk oturumu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başkanlığında yapıldı.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Ocak ayı meclis toplantısının ilk oturumu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başkanlığında yapıldı.

Karatay Belediyesi 2022 yılı Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı ilk oturumu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başkanlığında Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hasan Kılca, meclis gündemine geçilmeden önce bir konuşma yaparak 2021 yılının Karatay'da dolu dolu geçtiğini belirtti. Başkan Hasan Kılca, konuşmasında meclis üyelerinin yeni yılını kutlarken, 2022 yılının sağlık, mutluluk dolu geçmesini diledi.

"Rekorlarla dolu bir yıl geçirdik"

Hasan Kılca, 2021 yılının genel bir değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda mecliste alınacak kararlar ile bu yıl da Karatay için gerekeni yapmaya devam edeceklerini belirterek, "2021 yılı bizler için oldukça verimli ve yüksek bir tempoda geçti. Gerek rutin belediyecilik faaliyetleri gerekse de yeni ve özgün projeler kapsamında birçok alanda Karatay'a hizmet etmenin gurunu yaşadık. İhtiyacı olan mahallelerimize meslek edindirme kursları, sosyal tesisler, aile sağlığı merkezleri kazandırdık. Birçok alanda da inşaatlarımız yükseliyor. Tarihi yerlerde çalışmalar yapıyoruz. Obruk Hanı ve Kızören Obruğu'nda çevre düzenlemesi bitmek üzere. Yağlıbayat Mahallemizdeki Savatra Antik Kenti'nde kazı çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi dokuyu korumak adına restore edilecek evlerde çalışmalarımız sürüyor. Kentsel dönüşümle ilgili ilçemizin her noktasındayız. Çevre ve sıfır atık ile ilgili tüm hizmetlerimizi hassasiyetle yürütüyoruz. Yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ilçemizde toplamda 213 bin 162 fidan ile bitkiyi toprakla buluşturduk. Aynı zamanda projelendirilen 31 parkı daha ilçemize kazandırdık. Bu yıl için koyduğumuz asfalt serim hedefini yakaladık. Yıl içinde hizmete giren yeni asfalt plenti ve asfalt analiz laboratuvarı sayesinde de 3 milyon 300 bin liranın üzerinde bir tasarruf yaptık. 150'ye yakın eskimiş araçlarımızı hurdaya ayırıp bunların yenisini aldık. Yine bu yıl 3 okulumuzun daha ihtiyaç olan yerlerde planlamasını yapıyoruz. Bunların dışında ilçemizde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına desteklerimizi sürdürüyoruz. Yaptığımız bu yatırımlar belediye olarak daha güzel işlere imza atacağımızın göstergesi oluyor. Karatayımız'ı gönülden seviyoruz. 80 mahallemizin tamamında da bu anlayışla çalışıyoruz. Kısacası bir başka Karatay için gerekeni yaptık. 2022 yılında da aynı gayret, aşk ve heyecanla gerekeni yapmaya devam edeceğiz. İlçemizin bu noktaya gelmesinde tüm meclis üyelerimizin katkısı bulunuyor. Hepsine teşekkür ediyor, 2022 yılının sağlık, mutluluk dolu geçmesini diliyorum" dedi

Başkan Kılca'nın konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Meclis denetim komisyonu üyelerinin seçiminin de yapıldığı ilk oturum diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. - KONYA

Karatay Belediyesinde 2022'nin ilk meclis toplantısı yapıldı

YORUMLAR
500

Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Ocak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karatay Belediyesinde 2022'nin ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


TEB'den kampanya! Emeklilere 2 bin 750 liraya varan promosyon TEB'den kampanya! Emeklilere 2 bin 750 liraya varan promosyon         
14:05
Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar! Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar!         
14:00
Henüz 24 saat bile olmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor Henüz 24 saat bile olmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor         
13:52
Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor         
13:51
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38
Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu Uçak tuvaletinin çöp kutusunda yeni doğan bebek bulundu         
17:43

Son Dakika Haberleri
13:59 Kılıçdaroğlu: İstanbul'un rantını o kadar çok yediler ki doymuyorlar!
13:58 ABD'de metroya ücretsiz binmek isteyen genç, 3 dolar için hayatını kaybetti! O anlar kamerada
13:52 Türk kadınları için iğrenç ifadeler kullanan 2 Suriyeli için sınır dışı kararı verildi
13:51 Henüz 24 saat bile olmadı! Dün Trabzon'a gelen Gürcü yıldız, geri gönderiliyor
13:17 Sahaya çıkacak futbolcu kalmadı! Beşiktaş'a korona bombası düştü
13:16 Esnaf ziyaretinde bulunan Babacan'dan TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamına tepki: Ayrı bir hayal alemindeler
13:06 2021 yılının yükselen zam yıldızı patates oldu!
13:02 Sevilen çiftten kötü haber! Koronavirüs Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in de kapısını çaldı
12:57 Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım
12:51 Bakan Dönmez açıkladı: 2021'de maden ihracatında Cumhuriyet tarihi rekoru kırdık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 14:10:34. #1.13#
SON DAKİKA: Karatay Belediyesinde 2022'nin ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement