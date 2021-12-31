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Karatay'da 2021'de 2 bin 800 çift mutluluğa "evet" dedi - Son Dakika

Karatay'da 2021'de 2 bin 800 çift mutluluğa "evet" dedi

31.12.2021 23:57
Karatay'da 2021'de 2 bin 800 çift mutluluğa "evet" dedi

Konya'nın merkez Karatay Belediyesi, 2021 yılında 421'i yabancı olmak üzere 2 bin 800 çiftin nikahını kıydı.

Konya'nın merkez Karatay Belediyesi, 2021 yılında 421'i yabancı olmak üzere 2 bin 800 çiftin nikahını kıydı.

Karatay Belediyesi, ailenin ve aile kurmanın öneminin farkında olarak "Mutlu Aileleriyle Bir Başka Karatay" anlayışı çerçevesinde ilçede evliliğe adım atacak çiftlerin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyor. Gönül belediyeciliği anlayışıyla hizmetlerini sürdüren Karatay Belediyesi, 2021'de de yeni çiftlerin en mutlu günlerinde yanlarında oldu. Karatay'da 2021 yılı içerisinde yuva kurmak isteyen çiftler, Karatay Belediyesi Evlendirme Memurluğu birimine başvurdu. Bu kapsamda başvurusu onaylanan 421'i yabancı olmak üzere 2 bin 800 çift, Karatay'da mutluluğa "Evet" demiş oldu.

"Aile bağlarımız ne kadar güçlü ise toplum da o kadar güçlü olur"

Karatay Belediyesi olarak aile kurma kararı alan vatandaşların söz konusu heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, aile kurumumun önemine dikkat çekerek, aile bağlarının güçlü bir temele oturmasının topluma yansımasının da o derece sağlam olacağına vurgu yaptı. Başkan Kılca; "Gönül belediyeciliği anlayışıyla iyi ve kötü günlerinde hemşehrilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Belediyemizin Nikah Memurluğu Birimi de yıl boyunca yüzlerce çiftin mutluluğuna ortak olmaya gayret ediyor. Geçtiğimiz yıl 2 bin 380 çiftimizin nikah akdi gerçekleştirilmişti. Bu yıl bu sayı 2 bin 800'e yükseldi. Sağlam bir toplum, aile kurumu ile başlıyor. Aile ne kadar güçlü ve sağlam ise toplum da o kadar güçlü demektir. Bu vesileyle, hayatlarını birleştiren bütün çiftlerimize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum" dedi. - KONYA

Karatay'da 2021'de 2 bin 800 çift mutluluğa evet dedi
Karatay'da 2021'de 2 bin 800 çift mutluluğa evet dedi
Karatay'da 2021'de 2 bin 800 çift mutluluğa evet dedi

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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karatay'da 2021'de 2 bin 800 çift mutluluğa 'evet' dedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karatay'da 2021'de 2 bin 800 çift mutluluğa "evet" dedi - Son Dakika
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