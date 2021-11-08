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Karatay Kent Konseyi, gençler ve aileleriyle buluştu - Son Dakika

Karatay Kent Konseyi, gençler ve aileleriyle buluştu

08.11.2021 12:19
Karatay Kent Konseyi, gençler ve aileleriyle buluştu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi, ilçe genelinde yürüttüğü pek çok sosyal ve kültürel projelerle gençlerin geleceğe hazırlanmasına katkı sunmaya devam ediyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi, ilçe genelinde yürüttüğü pek çok sosyal ve kültürel projelerle gençlerin geleceğe hazırlanmasına katkı sunmaya devam ediyor.

Karatay Kent Konseyi Ortaöğretim Çalışma Grubu, "Öğrenci - Veli Buluşmaları" projesi kapsamında ilçede eğitim gören öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi. Öğrenci - Veli Buluşmaları" projesi kapsamındaki program kapsamında Mevlana Kız İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri aileleriyle birlikte önce Kapu Camisi'nde namaz kıldı. Sabah namazının ardından ise Karatay Kent Konseyi tarafından çorba ikramının yapıldığı programda bir araya geldiler. Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, programa ilgi gösteren öğrenci ve ailelerine teşekkür ederek Karatay Kent Konseyi'nin faaliyet alanları hakkında gençlere ve ailelerine bilgi verdi.

Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, "Karatay Kent Konseyi, belediyemiz bünyesinde kurulmuş ve gönüllülük esasına göre hareket eden bir yapı. Karatay Kent Konseyi olarak yaklaşık 2 yıldır pek çok alanda faaliyetler yürütüyoruz. İlçemizin birer ferdi olarak her birinizin görüşünü önemsiyoruz ve sizlerin de bu manada Karatay'ın yönetimine katkı sunmanızı arzu ediyoruz. Karatay Belediyesi, sadece fiziki ve altyapı yatırımlarıyla değil, sosyal ve kültürel projeleriyle de ilçemize değer katmaya devam ediyor. Özellikle gençlere yönelik büyük bir hassasiyet var. Belediyemiz; Yaz Spor Okulları'ndan Karatay Belediyespor Kulübü'nün yeniden faaliyetlerine başlamasına, eğitim yatırımlarından sosyal ve kültürel projelere kadar birçok alanda gençlerimize önemli katkılar yapıyor. Kent Konseyi olarak kayıtlarını almaya başladığımız sinema etkinliği yapacağız. Bir müjde da vereyim; belediyemiz tarafından gençlerimize yönelik bir gençlik merkezinin planlamasını tamamladı. Gençlerimiz, iki ay içinde temeli atılacak olan ve içerisinde kütüphanesi, atölyeleri, çok amaçlı salonları ve daha birçok etkinlik alanları bulunacak çok güzel bir gençlik merkezine kavuşmuş olacaklar. Bu sabah namazı etkinliğimiz de belediyemizin desteği ile hayata geçti. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu da, Kent Konseyi olarak 15 ile 25 yaş arasındaki gençlere yönelik sportif, kültürel ve daha birçok alanda etkinlikler yaptıklarını belirterek, "Amacımız gelişme çağındaki Konyalı kardeşlerimize faydalı olmak ve hayatlarının bir noktasına dokunabilmek. Bu vesileyle siz genç kardeşlerimiz ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Yine tüm proje ve etkinliklerimizde her zaman yanımızda olan Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Karatay Mevlana İmam Hatip Lisesi Müdürü İhsan Kabul ise okul olarak öğrencilerin eğitim ve öğretimlerine katkı sağlamak adına bu tür projelere destek verdiklerini söyleyerek, Karatay Belediyesi'ne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karatay Kent Konseyi'ne teşekkür etti. - KONYA

Karatay Kent Konseyi, gençler ve aileleriyle buluştu
Karatay Kent Konseyi, gençler ve aileleriyle buluştu
Karatay Kent Konseyi, gençler ve aileleriyle buluştu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karatay Kent Konseyi, gençler ve aileleriyle buluştu - Son Dakika


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