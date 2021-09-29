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Karatay Kent Konseyi'nin Genel Kurulu gerçekleştirildi - Son Dakika

Karatay Kent Konseyi'nin Genel Kurulu gerçekleştirildi

29.09.2021 14:12
Karatay Kent Konseyi'nin Genel Kurulu gerçekleştirildi, System.String[]

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi'nin Seçimli 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan genel kurula; üniversiteler, siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve oda temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu'nun kent konseyinin faaliyetlerini konu alan sunum yapmasıyla devam etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, genel kurulda yaptığı konuşmada, Karatay Kent Konseyi'nin belediye olarak benimsedikleri yönetim anlayışlarının ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, "Karatay Kent Konseyimiz; bugüne kadar yürütme kurulu üyeleriyle, gençlik ve kadın meclisleriyle uyum içerisinde çok güzel çalışmalara imza attılar, pek çok konuda farkındalık oluşturup ilçemizin yönetimine katkıda bulundular. Bizlerin fiziki, sosyal ve kültürel ile daha birçok alanda yaptığımız çalışmalara destek oldular. İlçemizde ortak akılla hareket edilerek çalışmalara katıldılar. Bu ortak akıl, soyut bir söylemden ibaret kalmadığını da bizler de şahitlik ettik. Özellikle de pandemi sürecinde Kent Konseyimiz, kadın ve gençlik meclislerimizle birlikte vatandaşımıza dokunan çalışmalar içerisinde yer aldı. Biz de daha önce belediye olarak her zaman Kent Konseyimizin yanında olacağımızı, kendilerini yönlendirmeyeceğimizi ve şehrin menfaatine olacak her işte kendilerine destek olacağımızı ifade etmiştik. Kent Konseyimiz de bu başarıyı yakaladılar ve birbirinden güzel çalışmalara imza attı. Kent Konseyimizde görev alan herkes gönüllülük esasına göre çalıştı. 'Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik' diyen Yunus misali çalışan tüm kent konseyimizin tüm gönüldaşlarına teşekkür ediyor, yeni dönemde başarılar diliyorum" dedi.

"İlçemizde Konyamızda ve ülkemizde örnek nitelikte işlere imza attık"

Karatay Kent Konseyi Genel Kurulu'nda oy birliği ile yeniden başkan seçilen Abdurrahim Arslan da, Karatay'da yaşayan her vatandaşın sesinin kendileri için değerli olduğuna vurgu yaparak, bu süreçte kendilerine destek veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başta olmak üzere kent konseyinin tüm kurullarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Karatay Kent Konseyi'nin başkanlık ve yürütme kurulu üyelerinin seçimlerine geçildi. Karatay Kent Konseyi'nin Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Abdurrahim Arslan oy birliğiyle yeniden başkan seçilirken; Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliklerine ise Mustafa Varol, Ekrem Güden, Ahmet Baydar, Serhan Oğuz, Doç. Dr. Bengü Türkoğlu, Ramazan Güven ve Mehmet Ünlügül seçildi. - KONYA

Karatay Kent Konseyi'nin Genel Kurulu gerçekleştirildi
Karatay Kent Konseyi'nin Genel Kurulu gerçekleştirildi
Karatay Kent Konseyi'nin Genel Kurulu gerçekleştirildi

Kent Konseyi, Hisarcık, Karatay, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karatay Kent Konseyi'nin Genel Kurulu gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karatay Kent Konseyi'nin Genel Kurulu gerçekleştirildi - Son Dakika
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