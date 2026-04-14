Ardeş Belediye Arpaçay\'dan Kahta Belediyesine ziyaret

Kars'ın Arpaçay İlçe Belediye Başkanı Zeki Elma, Kardeş Belediye kapsamında Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ı "Halkın Makamı"nda ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette iki başkan, belediyecilik çalışmaları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaparak karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret sırasında, her iki ilçede yürütülen hizmetler ve hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alınırken, kardeş belediyeler arasındaki iş birliğinin önemi belirtti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, vatandaşlara daha etkin, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunma noktasında ortak hedefler paylaşıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kardeş Belediye Arpaçay'dan gelen bu nazik ziyaretten dolayı Başkan Zeki Elma'ya teşekkür etti.

Arpaçay Belediye Başkanı Zeki Elma ise gösterilen misafirperverlikten dolayı Başkan Hallaç'a teşekkür ederek, kardeş belediyeler arasındaki dayanışmanın artarak devam edeceğini ifade etti ve çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN