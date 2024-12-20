Karesi AK Parti'den Kooperatif Ziyareti - Son Dakika
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Politika

Karesi AK Parti'den Kooperatif Ziyareti

Karesi AK Parti\'den Kooperatif Ziyareti

Hakan Aka, HAYKOOP ve Süt Üreticileri Birliği'ni ziyaret etti, sorunları dinleyip çözümler önerdi.

20.12.2024 11:03
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Karesi AK Parti İlçe Başkanı Hakan Aka ve yönetim kurulu üyeleri, Balıkesir HAYKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özen ve Karesi ve Altıeylül İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Şimşek ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, HAYKOOP başkanı Faruk Özen, Karesi AK Parti İlçe Başkanı Hakan Aka ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür ederek, birlik çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Özen, bölgesel kalkınma ve kooperatifçilik alanındaki projelerini ve hedeflerini aktardı.

Başkan Hakan Aka ise, Özen'e gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, her zaman iş birliği yapmaya ve Balıkesir için faydalı projelerde birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Karesi AK Parti İlçe Başkanı Hakan Aka, HAYKOOP ziyaretinin ardından Karesi ve Altıeylül İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Şimşek ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette, süt üreticilerinin karşılaştığı sorunlar dinlenip, çözüm önerileri üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Başkan Aka, süt üreticilerinin yaşadığı zorlukları anlayışla dinleyerek, çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Ziyaretin sonunda yaptığı açıklamada, "Üretimin ve dayanışmanın gücüyle yolumuza devam ediyoruz" diyen Aka, süt üreticilerinin sorunlarına duyarlı olduklarını ve her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirtti. Karesi ve Altıeylül İlçeleri Süt Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Şimşek'te ziyaretlerinden dolayı Başkan Hakan Aka ve yönetim kuruluna teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Karesi AK Parti'den Kooperatif Ziyareti - Son Dakika

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