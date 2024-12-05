Karkamış Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti - Son Dakika
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Politika

Karkamış Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti

Karkamış Belediye Başkanı CHP\'den istifa edip AK Parti\'ye geçti

GAZİANTEP'te Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, CHP'den istifa etti.

05.12.2024 13:10  Güncelleme: 13:11
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GAZİANTEP'te Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, CHP'den istifa etti. Güzel, "Bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım" dedi.

Gaziantep'te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Karkamış Belediye Başkanı seçilen Mustafa Güzel, partisinden istifa edip AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Konuya ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Güzel, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Gazi Şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için; gereken desteği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik. Siz değerli hemşehrilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım. Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Karkamış Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti - Son Dakika

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