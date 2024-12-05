Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel CHP'den İstifa Etti

Politika

Gaziantep'in Karkamış ilçesi belediye başkanı Mustafa Güzel, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa etti.

Güzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den belediye başkanı seçildiğini ve partisinden istifa etme kararı aldığını belirtti.

Güzel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Gazi şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için gereken desteği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezinden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik. Siz değerli hemşerilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibarıyla eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisinde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım. Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen, ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim."