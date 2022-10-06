Kars haber... HDP Genel Başkanı Sancar Kars'ta ilgi görmedi - Son Dakika
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Kars haber... HDP Genel Başkanı Sancar Kars'ta ilgi görmedi

06.10.2022 15:46

Kars haber: HDP Genel Başkanı Sancar Kars'ta ilgi görmediKARS Halkların Demokrat Partisi Genel Başkanı Mithat Sancar, Kars'ta partisinin düzenlediği mitinge katıldı.

HDP Genel Başkanı Sancar Kars'ta ilgi görmedi

KARS Halkların Demokrat Partisi Genel Başkanı Mithat Sancar, Kars'ta partisinin düzenlediği mitinge katıldı.

Beklediği ilgiyi görmeyen Sancar'ın, 'Emek ve Özgürlük İttifakı' oluşturduk, diyerek, 6'lı masadan bahsetmemesi ise dikkat çekti. HDP Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin düzenlendi mitinge katılmak üzere Kars'a geldi. HDP İl Başkanlığı önünde düzenlenen mitingde konuşan Sancar, "Emek ve Özgürlük İttifakını oluşturduk. ve şimdi bu ittifakı, büyütmek için çalışmalar yürütüyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın önemi en iyi bilecek şehirlerden biri Kars'tır" dedi.

Tek yolun müzakere olduğunu ifade eden Mithat Sancar, "Tek yol barıştır, çözüm için tek yol demokratik siyasettir, tek yol müzakere ve diyalogdur. Biz bunu bu ülkeye mutlaka getirme sözü veriyoruz. ve bütün diğer muhalefet partilerine de huzurlarınızda çağrı yapıyoruz. Evet Kürt sorunuyla ilgili sözler söylüyorlar. İyi güzel, bazen daha da fazlasını söylüyorlar. Ama dahası planlara ihtiyaç var. Bu ülkenin somut bir barış ve çözüm programına ihtiyacı var. Bu sorun çözülmedikçe de bu ülkede demokrasiyi de, adaleti de, özgürlüğü de bulamayız. Demokrasi ve eşitliğe giden yolun temelidir bunu da başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Güçlerimizi birleştirdikçe çözümü daha da kuvvetli bir şekilde ortaya koyacağız" diye konuştu.

"Beklediği ilgiyi görmedi"

HDP Genel Başkanı Mithat Sancar, Kars mitinginde beklenen ilgiyi görmedi. Parti binası önünde toplanan yaklaşık 250 kişiye seslenen Sancar'ın 6'lı masayla ilgili her hangi bir cümle kurmaması ise dikkat çekti. Sancar, geceyi Kars'ta geçirecek. Yarın sabah ise basın mensuplarıyla değerlendirme toplantısı yapacak.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kars haber... HDP Genel Başkanı Sancar Kars'ta ilgi görmedi - Son Dakika

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