Kars'ta 46 Milyar Liralık Ulaştırma ve İletişim Altyapısı Projeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kars'ta 46 Milyar Liralık Ulaştırma ve İletişim Altyapısı Projeleri

Kars\'ta 46 Milyar Liralık Ulaştırma ve İletişim Altyapısı Projeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kars'ta 46 milyar liralık ulaştırma ve iletişim altyapısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ayrıca havaalanında yeni pist yapımı ve Bakü-Tiflis-Kars hattı üzerindeki projelere dair bilgiler verdi.

08.11.2024 18:55  Güncelleme: 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık olarak Kars'ta yaklaşık 46 milyar liralık ulaştırma ve iletişim alt yapısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kars Valiliğinde düzenlenen Kars İl Koordinasyon Toplantısı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kars'ımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz yaklaşık 46 milyar liralık ulaştırma ve iletişim altyapısı şimdiye kadar gerçekleştirdik. Hali hazırda da devam eden bazı projelerimiz var. Öncelikle indiğimiz hava limanında pistin yenilenmesi diyoruz ama bir yenilenme değil, pisti sıfırdan yapıyoruz. Buradaki konforu, güveni sağlayacak şekilde inşallah önümüzdeki senin sonuna kalmadan pistimizi bitirmiş olacağız. Ama daha önce yapmış olduğumuz pist, şuanda bizim ihtiyacımızı görecek şekilde orada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Havaalanımızdan haftalık 60 sefer, günlük ortalama 7-8-9 sefere yakın seferlerimiz var. Bu anlamda bazı taleplerinde olduğunu biliyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde bunları da inşallah değerlendirmiş olacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, "Kars'ımız için önemli olan Bakü-Tiflis-Kars hattı 2017 yılında açılmıştı. ve halihazırda işletmesi devam ediyor. Orta koridorda bulunan bu hat, bizler için gerçekten kıymetli, şimdiye kadar istediğimiz miktarda yük taşımış değiliz ama bundan sonra çok hızlı bir şekilde artan bir şekilde yük taşındığını hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla bu bizim için kıymetli, ulaştırma koridorlarını mutlaka çeşitlendirmemiz gerekiyor yaklaşımıyla biz Kars'ımızdan Iğdır'ımıza, oradan Dilucu'na, oradan da Nahçivan'a, Nahçivan'dan da Ermenistan üzerinden Zengezur vasıtasıyla Azerbaycan'a ve Bakü'ye gidecek olan bir hatla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Azerbaycan tarafındaki çalışmalar belli bir seviyeye geldi. Kars ile Dilucu arasındaki yaklaşık 224 kilometrelik kesimin ihalesini de yaptık. İnşallah önümüzdeki senenin ilk aylarında onun çalışmasını başlamış olacağız" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, daha sonra Kars Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret etti. - KARS

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, kars, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Politika Kars'ta 46 Milyar Liralık Ulaştırma ve İletişim Altyapısı Projeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:30 Elazığ depremi sonrası Naci Görür’den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı Elazığ depremi sonrası Naci Görür'den açıklama: 6 Şubat depremlerini hatırlattı
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
18:55 CHP’de Salıcı’dan Özel’e: Kurultay bir lütuf değil, haktır CHP'de Salıcı'dan Özel'e: Kurultay bir lütuf değil, haktır
18:12 Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın oğlu başından vurulmuş halde bulundu
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
07:24 İsrail taraftar grubu Hollanda’da saldırıya uğradı: 10 yaralı var İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var
07:01 İstanbullulara barajlardan kötü haber İstanbullulara barajlardan kötü haber
01:11 RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı RAMS Başakşehir, Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı
00:50 Fenerbahçe, AZ Alkmaar’a 3-1 yenildi Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi
00:27 Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar Filistin bayrağını indiren İsrailli taraftarları nehre attılar
00:10 Okan Buruk’tan Jose Mourinho’ya olay yaratacak gönderme Okan Buruk'tan Jose Mourinho'ya olay yaratacak gönderme
00:06 Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman’ı bir kez daha savaş alanına çevirdi Terör örgütü sempatizanları, kayyum bahanesiyle Batman'ı bir kez daha savaş alanına çevirdi
00:01 Galatasaray’dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım Galatasaray'dan Tottenham zaferi sonrası flaş paylaşım
23:36 Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanıyor: Meğer her şey paraymış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 19:58:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta 46 Milyar Liralık Ulaştırma ve İletişim Altyapısı Projeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.