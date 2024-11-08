Kars\'ta 46 Milyar Liralık Ulaştırma ve İletişim Altyapısı Projeleri

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık olarak Kars'ta yaklaşık 46 milyar liralık ulaştırma ve iletişim alt yapısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kars Valiliğinde düzenlenen Kars İl Koordinasyon Toplantısı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kars'ımızda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak biz yaklaşık 46 milyar liralık ulaştırma ve iletişim altyapısı şimdiye kadar gerçekleştirdik. Hali hazırda da devam eden bazı projelerimiz var. Öncelikle indiğimiz hava limanında pistin yenilenmesi diyoruz ama bir yenilenme değil, pisti sıfırdan yapıyoruz. Buradaki konforu, güveni sağlayacak şekilde inşallah önümüzdeki senin sonuna kalmadan pistimizi bitirmiş olacağız. Ama daha önce yapmış olduğumuz pist, şuanda bizim ihtiyacımızı görecek şekilde orada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Havaalanımızdan haftalık 60 sefer, günlük ortalama 7-8-9 sefere yakın seferlerimiz var. Bu anlamda bazı taleplerinde olduğunu biliyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde bunları da inşallah değerlendirmiş olacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, "Kars'ımız için önemli olan Bakü-Tiflis-Kars hattı 2017 yılında açılmıştı. ve halihazırda işletmesi devam ediyor. Orta koridorda bulunan bu hat, bizler için gerçekten kıymetli, şimdiye kadar istediğimiz miktarda yük taşımış değiliz ama bundan sonra çok hızlı bir şekilde artan bir şekilde yük taşındığını hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla bu bizim için kıymetli, ulaştırma koridorlarını mutlaka çeşitlendirmemiz gerekiyor yaklaşımıyla biz Kars'ımızdan Iğdır'ımıza, oradan Dilucu'na, oradan da Nahçivan'a, Nahçivan'dan da Ermenistan üzerinden Zengezur vasıtasıyla Azerbaycan'a ve Bakü'ye gidecek olan bir hatla ilgili çalışmaları yürütüyoruz. Azerbaycan tarafındaki çalışmalar belli bir seviyeye geldi. Kars ile Dilucu arasındaki yaklaşık 224 kilometrelik kesimin ihalesini de yaptık. İnşallah önümüzdeki senenin ilk aylarında onun çalışmasını başlamış olacağız" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, daha sonra Kars Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyaret etti. - KARS