Kars\'ta CHP\'nin istifa depremi! Topluca MHP\'ye katıldılar

2019'daki yerel seçimlerde HDP'nin yüzde 29,58 ile aldığı Kars'ta, CHP'nin DEM ile ittifakından rahatsız olan çok sayıda CHP'li, MHP'ye katıldı.
Yaklaşan yerel seçimler öncesi, Kars'ta CHP'nin DEM ile yakın temasından ve iş birliğinden rahatsız olan bazı CHP'liler MHP'ye katılarak seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek vereceklerini açıkladı.
MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel, "Bugün büyük bir kalabalıkla hem partimize, hem Cumhur ittifakına katılarak bize güç veren Bülent Toraman'a, kıymetli ailesine, YOL-İŞ Sendikası Kars Başkanı Tamer Toraman'a ve hepsi birbirinden kıymetli hemşerilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Her geçen gün daha da güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Partimize ve Cumhur İttifakımıza katılımlar artarak devam edecektir. Allah'ın izniyle 31 Mart akşamı zafer Cumhur İttifakınındır ve Prof. Dr. Ötüken Senger Kars'ın Şehrül-Emin'i olacaktır." dedi.
Karslıların yerel seçimlerde sandıkta gereken cevabı vereceğine dikkat çeken Cumhur İttifakı MHP Kars Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ötüken Senger, katılımcılara ayrı ayrı teşekkür etti. Senger, "Bugün buraya gelerek bize güç verdiniz, şeref duyduk. Hepinize yanımızda yer aldığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun." diye konuştu.
Büyük bir kalabalıkla MHP'ye katılım sağlayan Bülent Toraman ise "Kars'ın kaybedecek bir 5 yılı daha yok. Biz buraya gelerek elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk. CHP ve DEM'in aleni bir şekilde iş birliği yapması beni ve benim gibi nice vatan, millet, Atatürk sevdalılarını üzmüş ve rahatsız etmiştir. Bizler de artık bundan sonra MHP'nin ve Cumhur İttifakının yanında yer alacağız. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Artık bizim yerimiz ve yuvamız MHP'dir. Cumhur İttifakının, MHP'nin ve adayımız Prof. Dr. Ötülen Senger'in başarısı için; gece demeden, gündüz demeden çalışacağız. Bugün bizleri ağırlayan başta MHP İl Başkanımız Sayın Tolga Adıgüzel olmak üzere hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından MHP'ye katılan Bülent Toraman'a ve katılımcılara MHP rozetleri İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından takıldı.
Öte yandan 2019'daki yerel seçimlerde HDP (DEM Parti), CHP ve MHP'nin oylarının birbirine yakın olduğu kentte, seçimi yüzde 29,58 oy alan HDP'nin adayı Ayhan Bilgen kazanmıştı. Kentte MHP oyların yüzde 26,57'sini, CHP ise yüzde 22,14'ünü almıştı.
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