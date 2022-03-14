Kars'ta İYİ Parti'den istifa edenler MHP'ye katıldı - Son Dakika
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Kars'ta İYİ Parti'den istifa edenler MHP'ye katıldı

14.03.2022 10:00
Kars'ta İYİ Parti'den istifa edenler MHP'ye katıldı

Kars'ta, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'ye katılımlar devam ediyor.

Kars'ta, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'ye katılımlar devam ediyor.

Kars'ta toplumun her kesimini kucaklayan ve bir gönül partisi olma yolunda ilerleyen MHP'ye İYİ Parti ve diğer siyasi partilerden istifa eden 70 kişilik bir heyet katıldı.

MHP'ye katılan 70 kişiye İl Başkanlığı binasında Başkan Tolga Adıgüzel tarafından rozetleri takıldı.

MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in liderliğinde Milliyetçi-Ülkücü Hareket, Türk milletinin umudu olmaya devam etmektedir. Partimize hem Kars'ta hem Türkiye genelinde teveccühler artmakta ve katılımlar her geçen gün daha da çoğalmaktadır. Teveccüh gösterip gelen hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Hem katılımlar hem de üye kayıtlarımız gün geçtikçe artarak devam edecektir. MHP Kars'ta güçlenerek çığ gibi büyümektedir. Göreve geldiğimiz günden beri inanmış bir yönetim ve dava bilinciyle MHP'yi hak ettiği en güzel yere taşımak için; il teşkilatımız, merkez ilçe teşkilatımız, kadın kollarımız, Ülkü Ocaklarımız ve ilçe teşkilatlarımız ile birlikte; gece uyumadan, gündüz oturmadan her gönüle girecek, her eli sıkacak, her kapıya gideceğiz. Bu bir seferberliktir. Sefer bizden zafer alemlerin Rabbi olan yüce Allah'tandır" dedi.

Başkan Adıgüzel, MHP'ye katılan 70 kişiye katılımlarından dolayı tek tek teşekkür etti. - KARS

Kars'ta İYİ Parti'den istifa edenler MHP'ye katıldı
Kars'ta İYİ Parti'den istifa edenler MHP'ye katıldı
Kars'ta İYİ Parti'den istifa edenler MHP'ye katıldı

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Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, İstifa, Kars, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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