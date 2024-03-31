Kars'ta 64 bin 725 seçmen belediye başkanını belirlemek ve oy kullanmak için sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları okulların yolunu tuttu.
Kars'ta oy kullanma işlemleri saat 07.00'de başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte sokağa çıkan vatandaşlar oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı.
Fevzi Paşa İlköğretim Okulu ve İsmet Paşa İlkokulu'na gelen vatandaşlar, görevlilerden oy pusulalarını alarak oylarını kullandı.
Seçimlerin hayırlara vesile olmasını dileyen Yakup Orhan Tan, "Vatana, millete hayırlı olsun. Oyumuzu kullandık. İnşallah iyi bir seçim olur, olaysız bir şekilde bu seçim de biter" dedi.
Öte yandan, Kars Belediye Başkanlığı için kent merkezinde 64 bin 725 seçmen, 195 sandıkta oyunu kullanacak. Kars'ta oy kullanma işlemleri 16.00'da sona erecek. - KARS
Son Dakika › Politika › Kars'ta Seçmenler Oy Kullanmak İçin Okullara Yöneldi - Son Dakika
Diyarbakır'da yerel seçimler için oy verme işlemi başladı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandıklar kuruldu ve 1 milyon 164 bin 129 seçmenin oy kullanması bekleniyor.
Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli, Zonguldak, Bartın ve Karabük'te vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Sakarya'da 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanırken, Zonguldak'ta 1650 sandıkta 462 bin 958 seçmen oy kullandı. Bolu'da 1061 sandıkta 239 bin 169 seçmen, Kocaeli'de 4 bin 317 sandıkta 1 milyon 534 bin 684 seçmen, Düzce'de 1065 sandıkta 298 bin 438 seçmen, Bartın'da 605 sandıkta 158 bin 729 seçmen ve Karabük'te 754 sandıkta 184 bin 230 seçmen oy kullanacak.
Tekirdağ'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başlarken, engelli ve yaşlılar ise seyyar sandıkla oylarını kullanıyor. YSK tarafından belirlenen görevliler, seyyar sandıkları yaşlı ve engellilerin ayaklarına kadar götürerek evden çıkamayacak durumda olan vatandaşlara oylarını kullandırıyor. 90 yaşındaki Halil İbrahim Ayaz da seyyar sandık sistemi ile oyunu kullandı.
Batman'da Mahalli İdareler Genel seçimleri için sandığa giden 81 yaşındaki Cevat dede, oyunu kullandı. Merkez Kuyubaşı Mahallesinde ikamet eden Cevat Beyca, yaşına ve hastalığına rağmen sandık başına gelerek oy kullandı. Beyca, seçimlerin demokrasi şöleni olduğunu belirterek, memleketine ve vatandaşlarına hayırlı olmasını diledi.
Manisalılar mahalli idareler seçimleri için sandık başına gitmeye başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de memleketi ve oy kullanacağı il olan Manisa'da 3 bin 832 sandıkta 1 milyon 113 bin 141 seçmen oy kullanacak.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Kazabat köyünde yaşayan 6 seçmen, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararı nedeniyle seçimlerde komşu köy olan Karakoca'da oy kullanıyor. Kazabat köyü, nüfusunun azalması ve yerleşim birimi olmaması sebebiyle sandık kurulu oluşturulmamıştır. Bu sebeple seçmenler, 5 kilometre uzaklıktaki Karakoca köyünde oy kullanmaktadır.
YSK Başkanı Ahmet Yener, yurt genelinde oy kullanma işlemlerinin sorunsuz biçimde devam ettiğini belirtti. Yener, tüm il ilçe seçim kurullarından bilgi aldığını ve şu anda oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini söyledi. Yener, günün sonunda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemlerinin tamamlanmasını ve sayım işlemlerine geçilmesini umut ettiğini ifade etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Yüksekova'da 279 sandıkta 83 bin 282 seçmenin oy kullanması bekleniyor. Oyunu kullanan Yüksekovalılar, seçimin ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.
Geçen yıl meydana gelen depremlerin etkilediği Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te vatandaşlar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya başladı. Gaziantep'te 1 milyon 393 bin 956 seçmen, 4 bin 418 sandıkta oy kullanırken, Kahramanmaraş'ta 754 bin seçmen, Şanlıurfa'da 1 milyon 252 bin 96 seçmen, Malatya'da 542 bin 177 seçmen, Adıyaman'da 412 bin 272 seçmen ve Kilis'te 98 bin 938 seçmen oy kullanacak.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Karaman'da oy kullanma işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı. 189 bin 902 seçmenin bulunduğu Karaman'da vatandaşlar sandık başına gitti. Oylarını kullanan Karamanlılar, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi. Saat 08.00 itibarıyla başlayan oy kullanma işlemi 17.00'de sona erecek. Karaman'da 189 bin 902 seçmen 714 sandıkta oy kullanacak.
Konya'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı. Vatandaşlar belediye başkanı, belediye meclisi ve muhtarlar için sandıklara giderek oylarını kullandı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.
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