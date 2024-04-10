Kars Valiliği\'nden Ramazan Bayramı Bayramlaşma Töreni

Kars Valiliği tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma töreni düzenlendi.
Hükümet Konağı'nda düzenlenen törene katılan Vali Ziya Polat, davetlilerle tek tek ilgilenerek Ramazan Bayramı'nı kutladı. Protokol üyeleri ve davetlilerin katıldığı törenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Bayramlar birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, aile ve akrabalık bağlarının güçlendiği günlerdir. Bayramlar, toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik duygu ve hislerinin güçlendiği ve insan olmanın güzelliğinin daha yoğun hissedildiği çok özel günlerdir. Toplumsal, sosyal, kültürel ve dini yaşantımızın vazgeçilmez unsurlarından olan ve halkımızı birbirine yakınlaştıran, sevgi, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız" dedi.
Ramazan Bayramı'na erişmenin sevincini yaşadıklarını belirten Vali Polat, "Yardımlaşma, dayanışma, paylaşma duygularımızı zirveye ulaştıran, kardeşlik, dostluk ve sevgi bağlarımızı güçlendiren, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayını idrak etmiş olarak Ramazan Bayramı'na erişmiş olmanın sevincini yaşamaktayız. Bayramlar milli ve dini inançlarımızı örf ve adetlerimizle süsleyip yüzyıllar boyu özenle örülmüş değerlerimizin yaşatılması ve kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan, toplumda millet olma bilincinin şekillendiği, kuvvetlendiği, insanları manevi bakımdan en üst seviyelere çıkaran, yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren müstesna günlerdir. Bizler de bu bilinç içerisinde bu özel günleri, anlamına uygun olarak kutlamanın yanı sıra, bayram yapamayanların derdine, kederine, acısına ortak olabilmeliyiz. Valilik ve belediye olarak örf ve adetlerimizi yaşatmak, birlik beraberliğimizi, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla Ramazan ayında hayata geçirdiğimiz kadim bir geçmişe sahip olan zimem defteri uygulaması ve kurduğumuz gönül sofralarıyla Ramazan'ın bereketini ve manevi iklimini ilimizde yaşatmaya çalıştık. Ramazan ayının taçlandırıldığı gün olan Ramazan Bayramı'nın bütün vatandaşlarımızın, yoksullarla, mağdurlarla, ihtiyaç sahibi insanlarla dayanışma ve yardımlaşmasına vesile olması, bu mübarek günün anlamına anlam katacaktır. Bayramın önemini hatırlattığı güzel değerlerin, bir arada yaşama şuurumuzu güçlendiren hasletlerin sadece bayram günleri ile sınırlı kalmamasını ve yılın tüm günlerinde toplumumuzu kuşatmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlara ulaşmak ümidiyle başta Karslı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bu kutlu bayramın aziz milletimize, tüm insanlığa barış, kardeşlik, hoşgörü ve huzur getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - KARS
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