Karşıyaka Stadı için protokol imzalandı - Son Dakika
Karşıyaka Stadı için protokol imzalandı

29.03.2026 10:46
AK Parti İzmir Milletvekili Kasapoğlu, Karşıyaka Stadı'nın yapımı için protokol imzalandığını açıkladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Karşıyaka Stadı'nın yapımı için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında hazırlanan ortak kullanım protokolünün bakanlık tarafından imzalandığını bildirdi.

Kasapoğlu yazılı açıklamasında, imzalanan protokol kapsamında belediyenin inşaat sürecini her an başlatabileceğini belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı olduğu dönemde İzmir'de üç stat projesinin hayata geçirildiğini kaydeden Kasapoğlu, "Alsancak ve Göztepe statlarını pandemi şartlarına rağmen tamamladık. Karşıyaka Stadı'nı ise dönemin yerel yönetimi ve bazı odalar istememişti. Ancak o dönemde yaklaşık 500 milyon liralık temel kazık çalışması gerçekleştirildi. Mevcut zemin ciddi bir maliyetle hazır hale getirildi ve belediye bu zemin üzerine inşa edecek." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın göreve geldikten sonra stat projesini üstlenmek istemesi üzerine kendilerine destekte bulunduklarını ve bakanlığın bir protokol taslağı hazırladığını aktararak, bu taslağı AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte belediyeye ilettiklerini aktardı.

Belediyeden protokol için bazı düzenleme talepleri geldiğini ve bu doğrultuda çalışmalar yapıldığını ifade eden Kasapoğlu, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a da teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Amacımız İzmir'in ve İzmirlilerin mutluluğu. Şehrin dört bir yanında spor yatırımlarımız devam ediyor. İzmir'in bir evladı ve milletvekili olarak üretim odaklı anlayışla çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Karşıyaka Stadı için protokol imzalandı - Son Dakika

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri

10:37
İran, ABD’ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu
10:27
Futbolcu cinayetinde “konum“ gerçeği ortaya çıktı Aleyna’dan kritik itiraf
Futbolcu cinayetinde "konum" gerçeği ortaya çıktı! Aleyna'dan kritik itiraf
10:13
Savaşta yeni cephe açıldı Husiler’den İsrail’e saldırı
Savaşta yeni cephe açıldı! Husiler'den İsrail'e saldırı
09:40
Survivor’da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga Acun cezayı açıkladı
Survivor'da Seren Ay ve Nisanur arasında büyük kavga! Acun cezayı açıkladı
08:24
Türkiye’de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
Türkiye'de üretim yapan gofret üreticisi Master Choco Gıda iflas etti
07:58
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
Parkta güpegündüz infial yaratan görüntü
SON DAKİKA: Karşıyaka Stadı için protokol imzalandı - Son Dakika
