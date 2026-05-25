Karşıyaka Trafik Düzenlemesine Tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesinin eski ve mevcut başkanlarının Karşıyaka ilçesindeki trafik düzenlemesine ilişkin vaatlerini yerine getirmediğini savundu.

Saygılı yazılı açıklamasında, Karşıyaka vapur iskelesi önündeki araç trafiğinin rahatlatılması ve yayaların güvenli geçişinin sağlanmasına yönelik geçmiş dönemde farklı projelerin gündeme getirildiğini belirtti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde araç trafiğinin yer altına alınarak kesintisiz yaya ulaşımı sağlanacağının vadedildiğini ifade eden Saygılı, projenin hayata geçirilemediğini kaydetti.

Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın araç trafiğinin yer altına alınması yerine yaya üst geçidi yapılmasının vadettiğini anlatarak, "Karşıyaka'yı çok iyi bildiğini iddia eden Cemil Bey, sonunda o yaya üst geçidini de iptal etti. Mevcut yaya geçidini biraz genişletip biraz boyayarak, bunu da büyük bir hizmetmiş gibi sunmaya çalıştı. İşte CHP belediyeciliğinin özeti budur. Vaat ver, yapama sonra makyajlayıp 'icraat yaptık' diye millete anlatmaya çalış." ifadelerini kullandı.