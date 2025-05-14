Kartalkaya Otel Yangını İçin Araştırma Komisyonu Toplandı - Son Dakika
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Politika

Kartalkaya Otel Yangını İçin Araştırma Komisyonu Toplandı

Kartalkaya Otel Yangını İçin Araştırma Komisyonu Toplandı

TBMM Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili araştırma komisyonu, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ı dinledi. Yangının sebepleri ve gerekli tedbirlerin alınması konuları değerlendirildi.

14.05.2025 22:12  Güncelleme: 22:18
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Kartalkaya'daki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ve yetkilileri dinledi.

TBMM Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Başkan Altınok, "4 aya yakın süre yapmış olduğumuz çalışmalarındeğerlendirmesini yapacağız, 'Rapor aşamasına geçme noktasında ne gibi çalışmalar ve nasıl çalışma yapabiliriz? Onun planlamasını, programlanmasını yapacağız. Bu 4 aylık çalışmanın neticesini, mahsulünü alacağımız sürece hazırlıklı gelmeleri noktasında özellikle istirhamımı bildiriyorum. Bundan sonra böyle acı ve sıkıntılı olaylar yaşanmasın diye ne gibi tedbirler alınabilir, ne gibi yasal düzenlemeler yapılabilir veyahut da idari tedbirler alınabilir? Onun da çalışmalarına raporumuz da yer vereceğiz" diye konuştu.

Altınok'un ardından Bolu Valisi Abdulaziz Aydın sunumunu yaptı. Yangının meydana geldiği bölge ile ilgili bilgiler veren Aydın, otel ile ilgili sürecin 1971 yılında başladığını, ilk etapta Orman Bakanlığının, 3 milyon 552 bin metrekarelik bir orman sahasını 49 yıl süreyle işletmeciye tanıdığını söyledi. Aydın, "1973 yılında bakanlık tarafından Kartal 1 ve Kartal 2 diye tabir edilen otellere turizm işletme belgesi veriliyor. Bu 2 otel yangından etkilenmeyen oteller. Kartal 1 otelin inşaatına 1975 yılında başlıyor. 77 yılında bitiriliyor. Kartal 2 otel ise 82 yılında inşasına başlanıyor ve 83 yılında faaliyete geçiyor. 1974 yılında Turizm Bakanlığımız, 3 milyon 500 bin metrekare bir arazi tahsilinin bir kişiye çok fazla olduğunu ve planlanan otellerin düşük kapasitesi dolayısıyla, 'Metrekarenin yüksek olduğunu' ifade ederek alanı 6 bin 200 metrekareye kadar düşürüyor. Halihazırda zaten bu alan bu büyüklüğünü koruyor. 1976 yılında ise şirket, Kar İnşaat ve Ticaret şirketine dönüşüyor. İzinler bu şirketin adıyla devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"Bolu Belediyesinin gösterdiği resim yanlış"

Bolu Belediyesi'nin 1 hafta önce komisyonda yaptığı sunumda otelde değişiklik yapıldığına dair soru üzerine Vali Aydın, "Ben Bolu Belediyesinin size arz ettiği sunuma baktım. Onların gösterdiği resim bu, Kartal 2 Otel, Grand Kartal Otel değil. Yangının olmadığı, yangından etkilenmeyen otel, o gösterilen resim yanlış. Bence yanıldılar. Ben kamu kurumlarından da temin ettim bu resmi. Tasarımından da zaten anlıyorsunuz" dedi.

2007 yılında şirketin işletmeci değişikliği sebebiyle İl Özel İdaresine iş yeri açma ve çalışma belgesi için başvuruda bulunduğunu belirten Aydın, "Ruhsat ve ilgili belgeler tamamlanıyor ve kendilerini veriliyor. 2008 yılında ise işletmeci şöyle bir başvuruda bulunuyor, diyor ki, 'Benim Turizm İşletme Belgemde İmam Pınarı mevkisi geçiyor. İş yeri ve çalışma ruhsatın da ise bu yazmıyor. Bu uyumsuzluğu giderin' diyor. Yönetmeliğe göre yeniden işletme başlatmaksızın, iş yeri çalışma ruhsatı alınıyor, imam pınarı mevkisi eklenerek ilgiliye teslim ediyor" cevabını verdi.

Bolu Belediyesince 2007 yılında otele verilen yangın itfaiye raporunda bulunan "Gerekli incelemeler gerçekleştirilmiş ve yangına engel bir husus bulunmadığı" cümlesini komisyon ile paylaşan Aydın, 2018 yılında ise Tarım ve Orman Bakanlığının orman tahsisini 49 yıl daha uzattığını dile getirdi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün 2007 yılında otel ile ilgili itfaiye raporunu okuyan Komisyon Başkanı Altınok, "İşletme içerisinde toplam 27 adet, her katta 2 adet olmak üzere 6 kilogramlık KKT yangın söndürme cihazı tam ve çalışır vaziyette bulundu. Çıkışların uygun olduğu, işletme içerisinde parlayıcı ya da patlayıcı madde bulundurulmaması, yangın sebebi olabilecek malzeme ve ısı kaynaklarının kullanımında dikkatli davranılması koşuluyla yangın söndürme araç ve gereçlerin tam ve sağlam olduğu tespit edilmiştir. Bahse konu işletmenin faaliyeti açısından Müdürlüğümüz açısından bir sakınca bulunmamaktadır" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kartalkaya Otel Yangını İçin Araştırma Komisyonu Toplandı - Son Dakika

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