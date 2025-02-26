Kartalkaya Yangınında Meclis Toplantısı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu toplandı.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının araştırılması için kurulan Meclis Araştırması Komisyonu toplandı. CHP milletvekilleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un komisyona bilgi vermesini, aksi takdirde toplantıya katılmayacaklarını söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı. Komisyon Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok oturuma ara verirken, CHP milletvekilleri komisyon toplantısına katılmadı. - ANKARA
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