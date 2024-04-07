Kaş Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Kaş Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Erol Demirhan başkanlığında gerçekleştirildi.
Belediye Toplantı Salonunda yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda konuşan Başkan Erol Demirhan, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra yaptığımız ilk toplantı memleketimize, milletimize, Kaş'ımıza ve herkese hayırlı uğurlu olsun. Uzun bir süreçten sonra halkın tecellisi bu yönde oldu ve yeni bir tablo oluştu. Bundan sonra hep beraber hizmet yapacağız, beraber çalışacağız" dedi.
Başkan Demirhan'ın konuşmasının ardından gündeme geçildi. İlk olarak, iki yıl süreyle görev yapmak üzere meclis katibi seçildi. Oylama sonucunda Hacer Bilgiç (CHP) ve Recep Sarıca (CHP), meclis katibi oldu.
İki yıl süreyle görev yapmak üzere meclis başkan vekili seçimi yapıldı. Halil Arıkan (CHP) ve Cemil Tufan (CHP), meclis başkan vekili seçildi.
Bir yıl süreyle görev yapmak üzere belediye encümeni seçimi yapıldı. Yapılan seçim sonucunda encümen üyeleri, Halil İbrahim İğli (CHP) ve Erkan Demirci (CHP) oldu.
Ardından Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (ANTAB) üye seçimi yapılması oybirliğiyle gündeme alındı. Erkan Demirci ve Şükrü Koçak (CHP), ANTAB üyeliğine seçildi.
İhtisas komisyonu oluşturuldu. Plan ve Bütçe Komisyonuna Uğur Ünal (CHP), Adil Arslan (CHP), Mehmet Kesten (AK Parti) ve İmar Komisyonuna İsmail Şah Yılmaz (CHP), Cihan Karagül (CHP), Hüseyin Sertçelik (AK Parti) seçildi.
Sonrasında Denetim Komisyonu Raporu meclisin bilgisine sunuldu.
Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği üyeliğine İbrahim Nişancı (CHP) ve Mehmet Çotur (CHP) seçildi.
Tarihi Kentler Birliği üyeliğine Uğur Ünal (CHP), Akdeniz Belediyeler Birliği üyeliğine ise Aşkın Yenier (CHP) seçildi.
2023 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve oy çokluğuyla reddedildi.
Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalamak üzere, Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantı, dilek ve temenniler ile sona erdi. - ANTALYA
Son Dakika › Politika › Kaş Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bayram tatili için şehre gelen ve başka şehirlere giden sürücüleri karşılayarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Vali Yavuz, sürücülere emniyet kemerini takmalarını ve aşırı hız yapmamalarını istedi. Ayrıca çocuklara meyve suyu, çikolata ve düdük dağıttı. Karabük'te trafik hareketliliğinin yoğun olduğunu belirten Vali Yavuz, emniyet ve jandarma teşkilatının bayram süresince tedbirlerini aldığını ve denetimlerini sürdürdüğünü söyledi. Vali Yavuz, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve güvenli bir şekilde sevdiklerine kavuşmalarını beklediğini ifade etti.
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