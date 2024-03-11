Kasaopoğlu: "İzmir\'de gerçek belediyeciliğin zamanı geldi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emre Saltık'ın anma törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Emre Saltık'ın vefatının 7'nci yılında düzenlenen anma törenine katıldı. Özel, törende yaptığı açıklamada Saltık'ın sanatını ve derin izler bırakmasını vurgulayarak, Filistin'e ve barışa olan duyarlılığını anlamlı bulduklarını belirtti. Özel, Saltık'ın erken kaybının ne kadar büyük bir kayıp olduğunu ifade ederek, Saltık'ın CHP ailesinin de doldurulamaz bir üyesi olduğunu söyledi.