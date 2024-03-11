Kasaopoğlu: "İzmir\'de gerçek belediyeciliğin zamanı geldi"

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir mitinginde yaptığı konuşmada, "İzmir artık sınıfta kalan algı belediyeciliğine 'dur' diyor. İzmir'de gerçek belediyeciliğin zamanı geldi" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir mitinginde konuşan İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir'in artık gerçek belediyecilikle tanışma vaktinin geldiğini söyledi. Kasapoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "İzmir artık sınıfta kalan algı belediyeciliğine dur diyor. İzmir'de gerçek belediyeciliğin zamanı geldi. Artık zaman, gerçek belediyecilik zamanı, artık zaman eser belediyeciliği zamanı, artık zaman millete hizmet zamanı"
Kasapoğlu, konuşmasının devamında AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'a da vurgu yaparak, "Artık zaman, Büyükşehir'de Hamza Dağ zamanı. 30 ilçede birbirinden liyakatli adayları ile İzmir, Cumhur İttifakına hazır. İzmir şahit, Gündoğdu meydanı şahit. 31 Mart'taki demokrasi şölenimiz bu aziz millet için, İzmir için, Türk demokrasisi için hayırlı, mübarek olsun" şeklinde konuştu. - İZMİR
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Y.H. isimli şüphelinin iş yerinde silah bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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