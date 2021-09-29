Kassanov'dan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'a ziyaret - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'u makamında kabul etti.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Yapılan görüşmede Kassanov, Türkiye dışında yaşadıkları bölgelerde sıkıntılı durumda olan Ahıska Türklerinin Türkiye'ye iskanlı göç kapsamında getirilmesi, uzun süredir diploma denkliği bekleyen Ahıskalı Türk doktorların durumu, Bitlis'in Ahlat ilçesine getirilen Ahıskalı Türklere arazi tahsis edilmesi gibi ana gündem konularını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile istişare etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sıkıntılı bölgelerde olan Ahıskalı Türklerin Türkiye'ye iskanlı göç kapsamında getirilmesi ile ilgili olarak en yakın zamanda bakanlıklardan oluşacak olan göç komisyonu kurulacağını, Ahıskalı Türk doktorların diploma denkliği ile ilgili de YÖK tarafından en kısa zamanda yeniden görüşme için DATÜB'ün davet edileceğini, Ahlat'ta yaşayan Ahıskalı Türklere arazilerin tahsis edilmesi için ise mevcut hazine arazilerinin statüsünün değiştirilerek uygun hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Kassanov, yoğun gündemi ve programına rağmen kendilerini kabul ettiği için İbrahim Kalın'a teşekkür etti. - ANKARA