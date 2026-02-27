Kastamonu'ya Yeni Hastane Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'ya Yeni Hastane Açıldı

Kastamonu\'ya Yeni Hastane Açıldı
27.02.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kastamonu'daki yeni hastanenin sağlıkta önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye gerçekten sağlıkta dünyaya örnek oluyor." dedi.

Memişoğlu, Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun sağlıkta en iyi yerlere geleceğini söyledi.

Açılan 250 yataklı fizik tedavi hastanesinin Kastamonu'ya sağlık anlamında çok büyük katkı vereceğini belirten Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye gerçekten sağlıkta dünyaya örnek oluyor. Daha da iyi olacağız ama aynı zamanda sağlıklı olacağız." diye konuştu.

Kastamonu'da sağlık alanında yapılan yatırımlardan bahseden Memişoğlu, "Olukbaşı'nda semt polikliniği ihalesine çıkıyoruz. Bozkurt-Abana'daki hastanemizin yüzde 98'ini bitirdik, onu da yakında hizmete açacağız. Sizlere daha iyi hizmet vermek için gece gündüz Ankara'da çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber Türkiye Yüzyılı'nda sağlıklı Türkiye olsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, sağlıkta üretimi ve teknolojiyi de yapmak istediklerini vurgulayarak, "1,5 milyon sağlık çalışanımız gece gündüz insanlarımıza hizmet etmek için çalışıyor. Onlarla gurur duyuyorum. Bir Sağlık Bakanı olarak değil sadece, bir Türk vatandaşı olarak. Sağlıkla ilgili elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Biz çalışmaya, siz de bize destek olmaya devam edeceksiniz inşallah." şeklinde konuştu.

Dua edilmesinin ardından hastanenin açılış kurdelesi kesildi.

Programa, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve hastane personeli ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Kemal Memişoğlu, Yerel Yönetim, Sağlık Bakanı, Kastamonu, Politika, Türkiye, Hastane, Son Dakika

Son Dakika Politika Kastamonu'ya Yeni Hastane Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze’de “2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti“ açıldı Gazze'de "2. Yıldız Tilbe Çadır Kenti" açıldı
İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı İstanbul limanında un çuvallarına gizlenmiş 127 kilogram kokain yakalandı
Kıyamet alameti gibi Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti Kıyamet alameti gibi! Dev çekirge sürüsü otoyolu istila etti
E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak E-ticaret şirketi 800 işçiyi işten çıkaracak
Depremle sarsılan kentimizde büyük panik O anlar kameralarda Depremle sarsılan kentimizde büyük panik! O anlar kameralarda
UEFA’dan açıklama: İstanbul’un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı UEFA'dan açıklama: İstanbul'un 3 büyüğü, Avrupa devlerini teker teker solladı

18:08
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan’dan Pakistan’a zeytin dalı
Dünyayı tedirgin eden savaşta Afganistan'dan Pakistan'a zeytin dalı
17:37
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü’nden sevindiren haber
Kuraklıkla boğuşan Salda Gölü'nden sevindiren haber
17:05
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis talebi
16:16
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
15:55
ABD’nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin
15:52
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza Skuter silah sayıldı
İşte 14 aylık İkra bebeği hastanelik edenlere istenen ceza! Skuter silah sayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 19:13:13. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'ya Yeni Hastane Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.