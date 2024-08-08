Katalonya Eski Lideri Puigdemont İspanya'ya Döndü - Son Dakika
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Politika

Katalonya Eski Lideri Puigdemont İspanya'ya Döndü

Katalonya özerk bölgesinin eski lideri Carles Puigdemont, 7 yıl sonra İspanya'ya döndü. Hakkındaki tutuklama kararı bulunan Puigdemont'un yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

08.08.2024 14:30
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Katalonya özerk bölgesinin eski lideri ve 2017'de yasa dışı bir şekilde bağımsızlık referandumu düzenledikten sonra Belçika'ya kaçan Carles Puigdemont, 7 yıl sonra İspanya'ya döndü. Polis, hakkındaki tutuklama kararı bulunan eski Katalan liderin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

İspanya'nın Katalonya özerk bölgesinin eski lideri Carles Puigdemont, hakkındaki tutuklama kararına rağmen 7 yıl sonra İspanya'ya döndü. Barselona'da coşkuyla karşılanan Puigdemont, yeni liderin seçileceği Katalan parlamentosu yakınındaki Arc de Triomf anıtında dönüşü için düzenlenen etkinlikte destekçilerine seslendi. Puigdemont bağımsızlık hareketini yeniden canlandırmayı hedeflediğini belirterek, "Bugün hala burada olduğumuzu hatırlatmaya geldim. Yaşasın Katalonya" ifadelerini kullandı. Bayrak sallayan destekçileri de Katalonya'nın İspanya'dan ayrılması yönünde sloganlar attı. Puigdemont kısa süren konuşmasının ardından kürsüden inerek aracına bindi.

Aşırı sağcı Vox partisinden Ignacio Garriga Katalan parlamentosu dışında gazetecilere yaptığı açıklamada Puigdemont'un destekçilerine hitap etmesine tepki göstererek, "Neden henüz tutuklanmadığını anlamıyoruz" dedi. Garriga, partisinin Puigdemont'un tutuklanmasını sağlamak için gereken her şeyi yapacağını söyledi.

Polis harekete geçti

Hakkında "zimmete para geçirme" suçlamasından tutuklama emri bulunan Katalan liderin yakalanması için polis harekete geçti. Şehrin giriş-çıkışları kontrol altına alındı. İçişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada, "Puigdemont'un henüz alınmadığını doğrulayabilirim. Onu bulmak için yollara barikatlar kuruldu" diye konuştu.

"Dönüşünün iki nedeni var"

İspanyol medyası, Carles Puigdemont'un İspanya'ya dönüşünün iki nedeninin olduğunu belirtiyor. Buna göre Puigdemont'un, Yargıtay'ın Katalan yetkililere yönelik yeni af yasasının kendisine de uygulanması yönünde baskı yapmak ve bugün Katalanların yeni lideri olması beklenen Sosyalist Salvador Illa'ya engel olmak istiyor.

Sosyalistler Mayıs ayında yapılan bölgesel seçimde en fazla sandalyeyi elde etmiş, ancak çoğunluğu sağlayamamıştı.

Katalan lideri af yasasından faydalanamıyor

Puigdemont, Katalonya'da 2017'de yasa dışı şekilde düzenlenen bağımsızlık referandumu düzenledikten sonra tutuklanma korkusuyla İspanya'dan Belçika'ya kaçmıştı. İspanya parlamentosu, geçtiğimiz Mayıs ayında 2017'deki bağımsızlık referandumunda yer alan Katalan yetkililer için af yasası çıkarırken, Yüksek Mahkeme 1 Temmuz'da söz konusu yasanın Puigdemont'a uygulanmayacağına karar vermişti. - BARSELONA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Katalonya Eski Lideri Puigdemont İspanya'ya Döndü - Son Dakika

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