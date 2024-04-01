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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşme: Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı - Son Dakika
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Politika

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşme: Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı

Diplomatik kaynaklar: "(Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşme) Görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

01.04.2024 17:08  Güncelleme: 17:10
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Diplomatik kaynaklar: " (Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşme) Görüşmede, Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile görüşme: Gazze'deki son durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı - Son Dakika

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