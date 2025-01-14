Katar'dan ateşkes müjdesi

Politika

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Şu anda Doha'da en üst düzeyde görüşmelerin sürdüğünü teyit edebilirim. Katar, Mısır ve ABD'deki ortaklarımız ile müzakereler aracılığıyla her iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların çoğunu en aza indirmeyi başardığımıza inanıyoruz. Şu anda devam eden görüşmeler, bir anlaşmaya varmanın son detayları üzerinde yoğunlaşıyor. Son aşamada olduğumuza inanıyoruz. Söyleyebileceğimiz tek şey, ateşkese geçmişte hiç olmadığımız kadar yakınız" dedi. - DOHA