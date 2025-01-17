Katar'dan Ateşkes Umudu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Katar'dan Ateşkes Umudu

Katar Başbakanı Al-Thani, ateşkesin tam uygulanmasını ve Gazze için uluslararası destek çağrısı yaptı.

17.01.2025 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada,"İlk aşamanın tam olarak uygulanmasını ve ikinci aşamanın nihai olmasını istiyoruz" dedi.

İsrail hükümetinin Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını duyurması beklenirken, Katar'dan yeni bir açıklama geldi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulunan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, ateşkes anlaşmasının "tam olarak uygulanacağını ve trajedinin sona ereceğini" umduğunu dile getirdi. Al-Thani, Gazze için uluslararası desteğin harekete geçirilmesi ve mağdur aileleri destekleyecek mekanizmaların kurulması gerektiğini vurguladı. Müzakerelerin son birkaç gününün çok önemli olduğunu ve önemli bir farka yol açtığını söyleyen Al-Thani, iki ABD yönetiminin (Başkan Joe Biden ve seçilen Başkan Donald Trump) ortak çalışmasının anlaşmaya varılmasında belirleyici olduğunu kaydetti. Al-Thani, "İlk aşamanın tam olarak uygulanmasını ve ikinci aşamanın nihai olmasını istiyoruz. Güvenlik Konseyi'nin anlaşmanın uygulanması için bağlayıcı bir karar çıkarmasını bekliyoruz" dedi.

"Gazze'nin yönetimini Filistinlilerin meselesidir"

Bölgeye yardımların ulaştırılması mekanizmasına ilişkin insani bir protokol üzerinde anlaşmaya varıldığını kaydeden Al-Thani, "Katar'ın arabulucu olarak konumu, savaştan sonra Gazze'nin yönetiminin Filistinlilerin meselesi olduğu konusunda nettir. Arap ülkeleri olarak görevimiz, bölünmenin sona erdirilmesi için Filistin uzlaşısını desteklemektir. Katar'ı eleştirenler savaşı durdurmak için bağırıp çağırmaktan başka bir şey yapmadılar. Rolümüze karşı ucuz teklifler ve şantajlar oldu. Şantaja açıklamalarla değil, anlaşmaya vardığımız çalışmalarla yanıt veriyoruz" ifadelerini kullandı. - DOHA

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Dünya, Gazze, Katar, Son Dakika

Son Dakika Politika Katar'dan Ateşkes Umudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:06:18. #1.12#
SON DAKİKA: Katar'dan Ateşkes Umudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.