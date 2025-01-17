Katar'dan Ateşkes Umudu

Politika

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada,"İlk aşamanın tam olarak uygulanmasını ve ikinci aşamanın nihai olmasını istiyoruz" dedi.

İsrail hükümetinin Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını duyurması beklenirken, Katar'dan yeni bir açıklama geldi. Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna açıklamalarda bulunan Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, ateşkes anlaşmasının "tam olarak uygulanacağını ve trajedinin sona ereceğini" umduğunu dile getirdi. Al-Thani, Gazze için uluslararası desteğin harekete geçirilmesi ve mağdur aileleri destekleyecek mekanizmaların kurulması gerektiğini vurguladı. Müzakerelerin son birkaç gününün çok önemli olduğunu ve önemli bir farka yol açtığını söyleyen Al-Thani, iki ABD yönetiminin (Başkan Joe Biden ve seçilen Başkan Donald Trump) ortak çalışmasının anlaşmaya varılmasında belirleyici olduğunu kaydetti. Al-Thani, "İlk aşamanın tam olarak uygulanmasını ve ikinci aşamanın nihai olmasını istiyoruz. Güvenlik Konseyi'nin anlaşmanın uygulanması için bağlayıcı bir karar çıkarmasını bekliyoruz" dedi.

"Gazze'nin yönetimini Filistinlilerin meselesidir"

Bölgeye yardımların ulaştırılması mekanizmasına ilişkin insani bir protokol üzerinde anlaşmaya varıldığını kaydeden Al-Thani, "Katar'ın arabulucu olarak konumu, savaştan sonra Gazze'nin yönetiminin Filistinlilerin meselesi olduğu konusunda nettir. Arap ülkeleri olarak görevimiz, bölünmenin sona erdirilmesi için Filistin uzlaşısını desteklemektir. Katar'ı eleştirenler savaşı durdurmak için bağırıp çağırmaktan başka bir şey yapmadılar. Rolümüze karşı ucuz teklifler ve şantajlar oldu. Şantaja açıklamalarla değil, anlaşmaya vardığımız çalışmalarla yanıt veriyoruz" ifadelerini kullandı. - DOHA