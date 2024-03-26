Katar Dışişleri Bakanlığı: BMGK kararının ateşkes görüşmelerine etkisi olmadı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının Doha'daki ateşkes görüşmeleri üzerinde hemen bir etkisi olmadığını, görüşmelerin devam ettiğini söyledi.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da basın toplantısı gerçekleştirdi. Sözcü Ensari, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısının kabul edilmesine değinerek, "Görüşmeler üzerinde hemen bir etkisini görmedik. Görüşmeler daha önce olduğu gibi devam ediyor" ifadelerini kullandı. Ensari, "Hala iyimseriz, ilk günden beri olumluyduk" diyerek müzakerelerde herhangi bir süre sınırlaması olmadığını yineledi. Ensari, "Arabuluculuk çabalarımız devam edecek. Tüm bölgesel ve uluslararası ortaklarımızla iş birliği yapıyoruz" şeklinde konuştu.
Müzakereler hakkında bilgisi sahibi olan ve Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, bir hafta önce Doha'ya gelen İsrail istihbarat servisi MOSSAD heyetinin görüşmelere devam ettiğini aktarırken, bazılarının gelişmeler üzerinde istişarelerde bulunmak üzere İsrail'e döneceğini belirtti.
"Şu ana kadar bir anlaşmaya varılmamasının tüm sorumluluğu İsrail'e ait"
Hamas'tan müzakerelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise, "Hamas hareketi kısa bir süre önce arabuluculara 14 Mart'ta ortaya koyduğumuz konum ve vizyona bağlı kaldığını bildirdi. Çünkü işgal (İsrail), halkımızın ve direnişimizin hiçbir talebine (kapsamlı ateşkes, Gazze Şeridi'nden çekilme, yerinden edilenlerin geri dönüşü ve esir takası) cevap vermedi. Müzakere çabalarının tıkanması ve şu ana kadar bir anlaşmaya varılmasının engellenmesi konusunda tüm sorumluluğu Netanyahu ve aşırılık yanlısı hükümetinin taşıdığını yineliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
"İsrail, Hamas'ın hayali taleplerine cevap vermeyecek"
Hamas'ın ardından İsrail Başbakanlık Ofisinden de yazılı açıklama geldi. Açıklamada, "Hamas bir kez daha ABD'nin uzlaşma teklifini reddetti ve aşırı taleplerini (savaşın derhal durdurulması, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi) yineledi. Hamas, BM Güvenlik Konseyi'nin kararını kutlarken, ABD'nin tüm uzlaşma tekliflerini reddetti. İsrail, Hamas'ın hayali taleplerine yanıt vermeyecek. İsrail, savaş hedeflerini takip edecek ve bu hedeflere ulaşacaktır" denildi. - DOHA
Son Dakika › Politika › Katar Dışişleri Bakanlığı: BMGK kararının ateşkes görüşmelerine etkisi olmadı - Son Dakika
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