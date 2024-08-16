Katar, Gazze'de ateşkes görüşmelerini sürdürüyor - Son Dakika
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Politika

Katar, Gazze'de ateşkes görüşmelerini sürdürüyor

Katar, Gazze\'de ateşkes görüşmelerini sürdürüyor

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze'de ateşkes sağlanması için yapılan görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Arabulucular, rehinelerin serbest bırakılması ve insani yardımların Gazze'ye ulaşması için çaba gösteriyor.

16.08.2024 10:57
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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar'ın başkenti Doha'da dün başlayan " Gazze'de ateşkes" görüşmelerinin bugün de devam edeceğini açıkladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Katar Haber Ajansına (QNA) önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü el-Ensari, Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin başkent Doha'da dün başlayan arabuluculuk görüşmelerinin bugün de devam edeceğini ifade etti. Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes çabalarının sürdüğünü belirten el-Ensari, arabulucuların, Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştıracak ve Gazze'ye mümkün olan en büyük miktarda insani yardımın girmesini sağlayacak bir ateşkese ulaşmak için ilerleme kaydetme konusunda kararlı olduklarını vurguladı. El-Ansari, Katar, Mısır ve ABD liderleri tarafından 8 Ağustos'ta yayınlanan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin, rehineler ve ailelerinin uzun süredir yaşadıkları acılara son verilmesi için ABD Başkanı Joe Biden'ın 31 Mayıs'ta duyurduğu, daha sonra BM Güvenlik Konseyi'nin 2735 sayılı kararı ile onaylanan ilkeler temelinde bir ateşkes anlaşması ve rehineler ile Filistinli tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulunan açıklamaya dikkat çekti. - DOHA

Kaynak: İHA

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