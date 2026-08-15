Katar, İran'ın Pilot Alıkoyma İddalarını Reddetti - Son Dakika
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Katar, İran'ın Pilot Alıkoyma İddalarını Reddetti

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Katar, İran'dan düşürülen pilotların alıkonulduğu iddialarını yalanladı, pilotlardan biri hayatını kaybetti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, İran Genelkurmay Başkanlığı'nın ABD ve İsrail'le savaş sırasında uçakları düşürülen 3 İranlı pilotun Katar tarafından alıkonulduğu yönündeki açıklamalarını reddetti.

Katar, 2 Mart'ta düşürülen İran'a ait savaş uçaklarındaki pilotların alıkonulduğuna yönelik İran Genelkurmay Başkanlığı açıklamalarını redetti. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, pilotların Katar hava sahasını ihlal ettiği ve kendileriyle iletişim kurulduğu, ancak pilotların karşılık vermediği belirtildi. Açıklamada, İranlı pilotların alıkonulduğuna ilişkin ifadeler reddedilirken, arama-kurtarma ekiplerinin daha sonra pilotlardan birinin cansız bedenine ulaştığı ve cenazenin teslimi için İran'la koordinasyon kurulduğu aktarıldı.

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD-İsrail ile savaş sırasında 2 Mart'ta düşen iki savaş uçağındaki 4 İranlı pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını belirterek Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden pilotların durumunu araştırarak serbest bırakılmaları için girişimde bulunmasını istemişti.

İran Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Kayıp Arama Komitesi Komutanı Tuğgeneral Muhammed Bakırzade, düşürülen iki uçaktaki 4 İranlı pilottan Mecid Kazemi'nin hayatını kaybettiğini, diğer 3 pilot Cevad Salihi, Abdülmecid Şefiyan ve İmran Behruşiyan'ın Katar güçleri tarafından sağ olarak esir alındığını vurgulamıştı.

Katar, geçtiğimiz ayın sonlarında cansız bedenine ulaşılan Mecid Kazemi'nin cenazesini İran tarafına teslim etmişti. Cenazenin kimliğinin doğrulanmasının ardından Kazemi için İran'da iki günlük cenaze töreni düzenlenmişti.

Kaynak: İHA

Politika, Katar, Pilot, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Katar, İran'ın Pilot Alıkoyma İddalarını Reddetti - Son Dakika

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